Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 2/8, Ban chỉ đạo 138 - UBND phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tham dự Ngày hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm.



Cùng tham dự Ngày hội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn…

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 do Ban chỉ đạo 138 - UBND phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) tổ chức. Ảnh: Viết Thành/HNM



Luôn xác định việc xây dựng Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc là việc làm trọng tâm

Tại Ngày hội, Chủ tịch UBND phường Cửa Đông Nguyễn Thanh Thủy cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6 2005, lấy ngày 19/8 hằng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự phát triển sâu rộng, trở thành một trong những phong trào có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong hệ thống chính trị cơ sở và lan tỏa đến đông đảo người dân.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Cửa Đông luôn xác định việc xây dựng Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc là việc làm trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Cửa Đông đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, luôn đổi mới về cả hình thức và nội dung, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia. Nhiều mô hình quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTT; mô hình tự quản, được xây dựng, hoạt động theo phương châm cơ chế " dân tổ chức – dân quản lý – dân thực hiện", dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, Công an tham mưu, hướng dẫn thực hiện.

Những mô hình được triển khai và phát triển sâu rộng đã góp phần giảm tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Các đại biểu tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại phưởng Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Ảnh: Viết Thành/HNM

Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự phát huy hiệu quả

Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024 tại phường Cửa Đông - một đơn vị tiêu biểu của quận Hoàn Kiếm cũng như TP Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hà Nội nói chung và quận Hoàn Kiếm, phường Cửa Đông nói riêng đã kiên trì phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cả nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng bức tranh trống đồng và 50 triệu đồng cho cán bộ, Nhân dân phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Viết Thành/HNM.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP Hà Nội có sự phát triển mạnh mẽ, sáng tạo cả về nội dung và hình thức. Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở cơ sở phát huy rất hiệu quả, phù hợp với xu thế xã hội, được ghi nhận và nhân rộng trong toàn quốc.

Trong đó, phường Cửa Đông là một trong những điểm sáng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Thủ đô. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.





Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thay mặt lãnh đạo TP trao tặng quà tới cán bộ và Nhân dân phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Viết Thành/HNM.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế, là trái tim của cả nước, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: TP Hà Nội luôn là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm tập trung chống phá. Do đó, công tác bảo đảm ANTT, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị TP.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần khơi dậy và phát huy sức mạnh, tiềm năng to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của TP Hà Nội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần quan điểm "Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân", nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thật sự gương mẫu, đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là công tác trọng tâm, thường xuyên để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ phường Cửa Đông; trao Kỷ niệm chương cho 6 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Viết Thành/HNM.

Đổi mới nội dung, hình thức phù hợp thực tiễn

Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cấp lãnh đạo của Bộ Công an, TP Hà Nội gắn kết chặt chẽ giữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, tổ chức phát động, tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực và sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân.

"Tiếp tục duy trì tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" theo định kỳ hàng năm, hướng về cơ sở để đông đảo nhân dân được trực tiếp tham gia. Mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch vận động nhân dân tham gia phong trào và tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân", Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Hoàn Kiếm.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, TP Hà Nội cần thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ, đảm bảo sinh kế giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn. Kịp thời động viên, khen thưởng những gương cán bộ, quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm; có chính sách thỏa đáng đối với những trường hợp bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào.

Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý TP Hà Nội và các cơ quan chức năng cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng khu vực, địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội trao tặng Giấy khen của Công an TP cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Viết Thành/HNM

Cùng với đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, quy chế, kế hoạch liên tịch, liên ngành đã ký kết về công tác bảo đảm ANTT; nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Quan tâm xây dựng lực lượng Công an cơ sở có phẩm chất chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, gần dân, sát dân, hiểu dân, có khả năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào và "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn.