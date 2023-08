Tham dự lễ còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành; lãnh đạo tỉnh An Giang; cùng 450 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh An Giang, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang, đại biểu các huyện, thị, thành thuộc tỉnh An Giang và thân tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành; lãnh đạo tỉnh An Giang tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: CTV



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ngành, địa phương tham dự lễ. Ảnh: CTV

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh An Giang, ông Lê Hồng Quang - Ủy Viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.



Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh uỷ An Giang đọc diễn văn ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: CTV

Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến, nhà lãnh đạo tiêu biểu cho tư tưởng đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tấm gương về tinh thần yêu nước; lòng trung thành tuyệt đối, sự tận tụy và đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực; đức tính khiêm tốn, giản dị, tình thương yêu đồng chí, đồng bào; tinh thần Quốc tế vô sản cao cả.

Với 92 tuổi đời, 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có công lao to lớn đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Bác được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng; Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô tặng Huân chương Lê-nin; Ủy ban Giải thưởng Quốc tế trao tặng Giải "Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc"; và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác...

Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đã trao quà cho Đảng bộ và nhân dân An Giang. Ảnh: CTV

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang cho biết, trải qua hơn 93 năm từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân An Giang kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Từ tỉnh thiếu lương thực trong những năm 1975 sau giải phóng, đến nay, An Giang trở thành một trong các tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng nông nghiệp, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới được giữ vững; tình hữu nghị giữa ta và Vương quốc Campuchia được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; quyền làm chủ của Nhân dân được tôn trọng, phát huy.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hoá tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: CTV

Những năm gần đây, mặc dù tình hình thế giới, trong nước gặp không ít khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid- 19 và những ảnh hưởng khách quan khác, nhưng với quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì, khôi phục và phát triển; thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm.

Bằng tất cả lòng thành kính tri ân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang, nhất là thế hệ trẻ hôm nay nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng và cách mạng; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương sáng ngời của người cộng sản Tôn Đức Thắng.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang nguyện đoàn kết một lòng; ra sức học tập, công tác; nêu cao ý chí tự lực tự cường; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; khai thác tiềm năng thế mạnh; tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp – văn minh; như kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tứ thơ đề tặng An Giang nhân dịp về thăm, làm việc năm 2018: "An Giang đã nói là làm, Đã đi là đến, đã bàn là thông; Đã quyết là dốc một lòng, Quê hương vẫy gọi, Đảng mong, dân chờ"- Ông Lê Hồng Quang, nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đã trao quà cho Đảng bộ và nhân dân An Giang.



Anh Đào Vương Phú Bình, đại diện công dân tiêu biểu của tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV

Đại diện công dân tiêu biểu của tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ, anh Đào Vương Phú Bình (Viên chức Công ty Cổ phần xây lắp An Giang), bài tỏ niềm vinh dự và tự hào là người con của quê hương An Giang, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến.

"Nhận thức được vai trò và trách nhiệm, bản thân luôn ra sức cống hiến, tiếp bước cha anh quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp"- anh Đào Vương Phú Bình hứa.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: CTV

Tại buổi lễ còn diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc, gồm hoạt cảnh sân khấu hoá tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và chương trình nghệ thuật khát vọng An Giang.