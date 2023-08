Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viếng, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tham gia cùng đoàn công tác Trung ương có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác Trung ương, tỉnh An Giang đã thành kính dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Sở STTT tỉnh An Giang cung cấp

Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương và tỉnh An Giang đã thành kính dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Sở STTT tỉnh An Giang cung cấp

Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 92 tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân.

Người là tấm gương sáng về ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh cách mạng, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác Trung ương, tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Sở STTT tỉnh An Giang cung cấp

Sau khi dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đoàn công tác đã đến thăm ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn, tham quan nơi trưng bày hình ảnh, thông tin về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.