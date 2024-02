Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm ca thông tim bào thai đầu tiên tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi trường hợp thông tim can thiệp bào thai đầu tiên thành công. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, bệnh viện được thành lập năm 1956 với 268 giường bệnh. Đến năm 2024, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có 1.500 giường với 3 khối nhà mới; cùng 1.768 cán bộ, nhân viên; mỗi cháu nhỏ đến khám bệnh khi cần điều trị nội trú đều được nằm 1 giường…



Các y, bác sĩ tại bệnh viện đã làm chủ các kỹ thuật cao trong lĩnh vực điều trị, chữa bệnh cho trẻ sơ sinh, qua đó đã giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong, cứu sống nhiều bé bị bệnh hiểm nghèo… Trong đó, nệnh viện đã giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh bị tử vong do bệnh lý về tim xuống 10 lần trong 15 năm qua.

Đáng chú ý, gần đây nhất, vào đầu tháng 1/2024, ê kíp thông tim can thiệp của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phối hợp cùng ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Từ Dũ lần đầu tiên can thiệp thành công thông tim bào thai cho một thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Ca thông tim can thiệp bào thai này là một bước tiến mới về kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực.

Bác sĩ Thanh Hùng kiến nghị nhà nước cần có chính sách, cơ chế đặc thù trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện. Bên cạnh đó, nhà nước cần có chính sách, cơ chế đặc thù trong đào tạo, tuyển dụng và sử dụng bác sĩ, điều dưỡng giỏi, chuyên gia có tay nghề cao. Đồng thời, ông kiến nghị sớm ban hành chiến lược về phát triển du lịch y tế, cho phép thu phí khám điều trị theo chất lượng các kỹ thuật cao chuyên sâu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng quà, chúc mừng êkip của hai bệnh viện Nhi đồng 1 và Từ Dũ thực hiện thành công liên tiếp 2 ca thông tim can thiệp bào thai. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi lắng nghe lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 báo cáo những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, nghiên cứu khoa học, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến ngành y, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi tới các y, bác sĩ lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, trong hoàn cảnh người bệnh ngày càng tăng, mô hình bệnh tật có nhiều thay đổi và diễn biến nhanh, với nhiều loại bệnh khác nhau, các y, bác sĩ bệnh viện đã nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, từ đó thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các em nhỏ, tỷ lệ người bệnh tử vong giảm nhiều qua các năm. Bên cạnh đó, bệnh viện đã có nhiều bước tiến rõ rệt trong ứng dụng, làm chủ khoa học công nghệ y tế, được cộng đồng y tế thế giới công nhận với việc can thiệp, xử lý thành công nhiều ca bệnh phức tạp, khó khăn.

Chủ tịch nước nêu rõ, nghề y, ngành y, cán bộ y tế, các y, bác sĩ cũng gặp nhiều vất vả, áp lực, đòi hỏi sự nỗ lực học tập và vươn lên không ngừng. Vì vậy, các y, bác sĩ công nhân viên y tế cần luôn giữ trong lòng tình yêu nghề, khao khát mãnh liệt bảo vệ sức khỏe người dân, hạnh phúc của xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước lưu ý, mỗi y, bác sĩ, cán bộ y tế bên cạnh giỏi về chuyên môn, thạo nghề là yếu tố quan trọng, mỗi người cần luôn có sự cảm thông, tinh thần chia sẻ khó khăn với người bệnh như người thân trong gia đình. Đây là điều quan trọng và các y, bác sĩ cần nỗ lực lan tỏa tình cảm đó sâu rộng hơn nữa trong thực tế cuộc sống.

"Tôi mong muốn bác sĩ, công nhân viên y tế luôn giữ trong lòng tình yêu, khao khát mãnh liệt này để làm nghề", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã thăm, tặng quà động viên mẹ và bé sơ sinh được can thiệp thông tim bào thai đầu tiên; tặng quà các bác sĩ trong ê kíp mổ can thiệp thông tim tim bào thai cứu bệnh nhi; tặng quà các tập thể có thành tích xuất sắc thuộc Bệnh viện Nhi đồng 1…