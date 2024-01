Bác sĩ Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ thông tin với báo chí sáng 30/1. Ảnh: B.D

Ca thông tim can thiệp bào thai đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết thai phụ chấm dứt thai kỳ khi em bé được 37 tuần 4 ngày. Bé khóc to và ngay lập tức được thực hiện da kề da với ba mẹ.



"Trước ca mổ, chúng tôi đã tiên liệu có khả năng bé sẽ phải hỗ trợ thở oxy ngay sau sinh nhưng không ngờ khi ra khỏi bụng mẹ, bé khóc rất to và tự thở như trẻ bình thường", bác sĩ Hương xúc động chia sẻ.

Khi siêu âm tim trực tiếp tại phòng mổ, dòng máu qua chỗ hẹp (bé không có lỗ van động mạch phổi) đánh giá mức độ hẹp trung bình; không cần thiết phải can thiệp ngay sau sinh. Bé được đón về Bệnh viện Nhi đồng 1 để theo dõi và có kế hoạch can thiệp sau này.

"Nếu trường hợp này không được can thiệp bào thai, bé sẽ phải đặt stent hoặc nong động mạch phổi ngay sinh", bác sĩ Hương cho biết thêm.

Bé trai nặng 2,9kg chào đời khỏe mạnh. Ảnh: BVCC

Là người trực tiếp mổ bắt con cho sản phụ, bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết đây là ca thông tim can thiệp bào thai đầu tiên thực hiện tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Để chuẩn bị cho ca mổ, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã báo cáo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM duyệt từng chi tiết, phương tiện kỹ thuật, phối hợp nhịp nhàng giữa sản – nhi để thực hiện. Bên cạnh đó, dự kiến những trường hợp xấu nhất, trao đổi với gia đình tư vấn trước, trong và sau quá trình chào đón em bé.

"Các bác sĩ rất xúc động. Những ca trẻ không có van động mạch phổi thường rất nặng nề, tiên lượng rất xấu nhưng hôm nay trẻ đã chào đời rất tốt", bác sĩ Hải nói.

Các bác sĩ chia sẻ, đây là thành quả của sự dũng cảm của người mẹ, chính sự cương quyết của chị là động lực cho cả ê-kíp vì đây là ca thông tim can thiệp bào thai đầu tiên ở Việt Nam.

Em bé được da kề da trong sự xúc động của cha mẹ. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 4/1, lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp thực hiện thành công ca thông tim bào thai cho thai nhi 32 tuần bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là ca thông tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

Ca bệnh đặc biệt là một sản phụ 28 tuổi ở Đà Nẵng. Khi phát hiện thai có bất thường nặng về tim, sản phụ được chuyển vào TP.HCM theo dõi. Tại Bệnh viện Từ Dũ, khi thai 26 tuần tuổi, thời điểm các bác sĩ quyết định can thiệp bào thai là khoảng thời gian cân não, trải qua 3 lần hội chẩn.

Khi thai được 32 tuần 5 ngày, tính mạng của bé bị đe doạ, Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn khẩn cấp với Bệnh viện Nhi đồng 1. Các chuyên gia nhận định nếu không can thiệp bào thai để nong van động mạch phổi ngay, thai nhi có thể sẽ chết trong bụng mẹ. Nếu cho sinh ngay, thai nhi có thể tử vong khi vừa chào đời.

Theo Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, can thiệp trong bào thai là giải pháp cấp bách nhằm cứu sống thai nhi còn trong bụng mẹ. Khi can thiệp được từ trong bào thai, tỷ lệ thành công cao hơn khi trẻ đã chào đời do thai nhi có một cơ chế rất hay là tự lành, tự sửa chữa. Cơ chế này hình thành từ những tế bào gốc, sẽ tự chỉnh sửa, tự lành, không để lại sẹo.

Sau khi sinh, bé được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục theo dõi. Ảnh: BVCC

Hai bệnh viện chuyên khoa lớn của TP.HCM lên kế hoạch thành lập các êkíp gây mê cho người lớn, can thiệp bào thai, nong tim, hồi sức sơ sinh nếu phải mổ, sản khoa để chuẩn bị mổ lấy thai nếu xảy ra sự cố.

8h sáng ngày 4/1, các bác sĩ rà soát lại một lần các phương án. 9h5 phút, êkíp tiến hành can thiệp tim thai trong bào thai. Bác sĩ đã dùng một cây kim 18G để đi xuyên từ thành bụng, xuyên vào thành tử cung, vào buồng ối, xuyên thành ngực của thai nhi vào thẳng buồng tim, đi tới thất phải, tìm đúng vị trí để thông van tim cho bào thai.

Ca can thiệp kéo dài gần 40 phút. Kết quả siêu âm sau đó cho thấy dòng chảy qua van động mạch phổi của thai nhi tốt, không tràn dịch màng ngoài tim. Mọi nỗ lực và chuẩn bị đã được đền đáp, thai nhi và sản phụ đều an toàn. Sản phụ được theo dõi sát sức khỏe sau ca can thiệp và đến sáng 30/1, khi thai được 37 tuần 4 ngày, em bé đã chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ.