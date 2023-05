Là quốc đảo nằm ở Tây Âu, nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Biển Bắc, Anh là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới (sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Ấn Độ) và là một trong những nền kinh tế toàn cầu hóa nhất thế giới. London là một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất thế giới cùng với New York và Tokyo. Các ngành kinh tế mũi nhọn của Anh gồm: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm; sản xuất thép, đóng tàu, khai thác than; các ngành công nghiệp hóa chất, điện tử; viễn thông, công nghệ cao; dệt, may mặc.

Anh là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), đứng đầu Khối Thịnh vượng chung gồm 54 nước, thành viên của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng. Ngày 24/12/2020 là một dấu mốc quan trọng với nước Anh khi Chính phủ Anh và Ủy ban châu Âu (EC) đạt Thỏa thuận về quan hệ Anh-EU hậu Brexit, chính thức hoàn tất tiến trình Anh rời EU.