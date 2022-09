Đoàn công tác Trung ương gồm ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.



Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang đã đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HC.

Tham gia cùng đoàn công tác Trung ương có ông Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; các đại diện Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, lãnh đạo các sở, ngành và Hội Nông dân tỉnh.

Tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên), các thành viên đoàn công tác Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực của Đảng, nhà nước ta.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người có 92 tuổi đời, với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Từng thực hiện nhiệm vụ ở cương vị là người lãnh đạo của Đảng, người đứng đầu nhà nước, Công đoàn và là người lãnh đạo cao nhất, lâu năm nhất của Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bác Tôn đã hoạt động hết mình vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng mãi gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.