Chủ tịch Quốc hội: Nữ công an là những “bông hồng thép”, khắc tinh của tội phạm

Chiều 6/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ Công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983 – 8/3/2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các nữ đại biểu tiêu biểu lực lượng công an nhân dân. Ảnh: BCA

Dòng máu Việt Nam và khí phách Bà Trưng, Bà Triệu

Tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an cho biết, cách đây 40 năm, ngày 8/3/1983, Hội Phụ nữ Bộ Công an được thành lập, là đơn vị Hội trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Sự ra đời của Hội Phụ nữ Bộ Công an gắn liền với sự trưởng thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Trải qua các giai đoạn cách mạng khác nhau, hoạt động theo các mô hình tổ chức khác nhau, với 9 kỳ đại hội, Hội Phụ nữ Bộ Công an không ngừng phát triển, trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt; bộ máy tổ chức thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phù hợp với tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ công tác ở từng giai đoạn.

Hội Phụ nữ Bộ Công an đã khẳng định được vị trí, vai trò của một tổ chức chính trị xã hội, thực hiện tốt chức năng là môi trường rèn luyện tích cực của cán bộ, hội viên.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an. Ảnh: BCA

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, gần 78 năm qua, cùng với sự ra đời và lớn mạnh toàn diện của lực lượng Công an nhân dân, các thế hệ phụ nữ Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, khẳng định vị thế và sự cống hiến lớn lao trên tất cả các lĩnh vực công tác công an.

Dòng máu Việt Nam và khí phách Bà Trưng, Bà Triệu truyền đời trong các thế hệ phụ nữ công an, kết tinh và tỏa sáng trong những tấm gương phụ nữ anh hùng lực lượng vũ trang bất diệt: chị Võ Thị Sáu, chị Nguyễn Thị Lợi, chị Bùi Thị Cúc và biết bao nữ anh hùng liệt sỹ đã lặng lẽ hiến dâng xương máu và sự sống của cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 40 năm qua, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã không ngừng phát triển về mọi mặt, từ hệ thống tổ chức, cơ chế hoạt động tới số lượng hội viên và chất lượng và phát triển các phong trào của phụ nữ. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ Công an dũng cảm, là những "bông hồng thép" - khắc tinh của tội phạm, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng; nhiều chị em trở thành chuyên gia, nhà khoa học giỏi, có uy tín trong ngành và trong xã hội; số lượng nữ cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo ngày càng tăng.

Tạo điều kiện, cơ hội bình đẳng giới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: BCA

Thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những cố gắng to lớn và kiên trì của các thế hệ cán bộ, hội viên và Hội Phụ nữ Bộ Công an trong suốt 40 năm qua đã giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam anh hùng.

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta ngày càng dành sự chăm lo, phát triển toàn diện và sâu sắc đối với phụ nữ nước ta, trực tiếp là công tác vận động phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ giới.

Trong thời gian tới, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng tham gia đóng góp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững của đất nước, cũng như thụ hưởng thành quả của sự phát triển theo tinh thần của Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn và tin tưởng rằng, Hội Phụ nữ Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ, hội viên vừa tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập những chiến công mới, vừa trọn vẹn trong thiên chức là người "giữ lửa" cho tổ ấm, xây dựng gia đình hạnh phúc; luôn xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang"; tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND và hình ảnh người Công an "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình".

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: BCA

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với lực lượng CAND.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ chỉ đạo Ban Phụ nữ CAND tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác phụ nữ và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện quyết liệt, hiệu quả trong thời gian tới; xây dựng các tổ chức Hội phụ nữ trong CAND đoàn kết, vững mạnh, phát huy tiềm năng sáng tạo, truyền thống cách mạng, tiếp tục nâng cao giá trị phẩm chất tốt đẹp của người nữ cán bộ CAND "Bản lĩnh - Nhân văn - Trí tuệ - Kỷ cương, vì an ninh Tổ quốc, vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện". Làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người chiến sĩ CAND, giỏi việc nước, đảm việc nhà, "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang", góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.