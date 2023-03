Tổng Bí thư: Người chiến sĩ CAND không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 - 11/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang.

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại biểu cán bộ Công an hưu trí và thế hệ trẻ CAND, người có công, thân nhân liệt sỹ CAND; các điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham dự buổi kỷ niệm. Ảnh: QN

Điểm tựa bình yên của nhân dân

Tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo giáo dục, rèn luyện, xây dựng lực lượng CAND thành lực lượng vũ trang trọng yếu, giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân.

Người đã để lại nhiều di thư, lời huấn thị vô cùng quý báu, có giá trị to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Cách đây 75 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có Thư gửi Công an Khu XII, nêu rõ Sáu điều về "Tư cách người Công an cách mệnh", đó là:

"Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tuỵ.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: QN

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ra đời trong thời điểm vận mệnh dân tộc ta đứng trước những thử thách to lớn, chính là yêu cầu của cách mạng đối với lực lượng CAND. Sáu điều Bác Hồ dạy về "Tư cách người Công an cách mệnh" chỉ có 51 từ, với 6 câu, nội dung ngắn gọn, giản dị, mộc mạc, dễ nhớ, song đây là những lời huấn thị, chỉ dạy ân cần của Bác đối với lực lượng CAND vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người chiến sĩ CAND cách mệnh.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, "đối với công việc phải tận tụy", lực lượng CAND đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách, hoàn thiện thể chế, huy động các nguồn lực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội



Lực lượng CAND, tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khủng bố; xử lý nhiều vụ kích động chống đối, biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự; không để phức tạp kéo dài, lan rộng. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. Chất lượng điều tra, khám phá án ngày càng được nâng lên. Do đó, đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh; thực sự "là điểm tựa bình yên" của nhân dân.

Từ thực tiễn sinh động của phong trào thi đua học tập, thực hiện "Sáu điều Bác Hồ dạy", đã có hàng trăm tập thể, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an được biểu dương, khen thưởng. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ CAND dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, chấp nhận gian khổ, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc.

Cánh chim bảo vệ hòa bình

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong suốt 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; chúc mừng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác xây dựng lực lượng CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và 75 gương điển hình tiên tiến trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: QN

Dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra những yêu cầu mới, nặng nề hơn đối với lực lượng CAND, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn; mất cảnh giác.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư chỉ rõ, lực lượng CAND cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu, đó là: "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo"; và "gương mẫu, đi đầu".

Tổng Bí thư nhấn mạnh, học tập Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là học về đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày; thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, chiến sĩ CAND. Cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong CAND.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lực lượng làm công tác xây dựng lực lượng CAND. Ảnh: QN

"Đây là những yêu cầu mà mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND - những công bộc của dân, phải tự ý thức, tự giác ngộ, trở thành một nhu cầu tự tại trong bản thân mình. Cụ thể, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ "với tự mình", "với đồng sự", "với Chính phủ và nhân dân", "với đối tượng, đối tác và kẻ địch", phải coi đây là việc làm thường xuyên, khắc ghi trong tiềm thức, trong trái tim, khối óc và hành động thực tiễn công tác, chiến đấu hằng ngày của mỗi người; luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng; không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của nhân dân...", Tổng Bí thư căn dặn.



Việc "quyết tâm thực hiện, làm theo" Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lực lượng CAND cần tiếp tục "gương mẫu, đi đầu" trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trước hết, cần phát huy vai trò của người đứng đầu. Đây vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về thực hiện trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng CAND...



75 tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn cán bộ chiến sĩ CAND được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: QN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại: "Quân đội và Công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước". Do vậy, để lực lượng CAND là "thanh bảo kiếm" ngày càng sắc bén hơn, "lá chắn" ngày càng vững chắc hơn, "hai cánh của con chim bảo vệ hòa bình" ngày càng cứng cáp, khỏe mạnh, dẻo dai, nhịp nhàng hơn, Tổng Bí thư lưu ý cần phải có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng CAND trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Có như vậy mới giữ được uy tín, danh dự, truyền thống quý báu của lực lượng CAND, giữ được niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng và chế độ; CAND mới thực sự là lực lượng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự buổi kỷ niệm. Ảnh: QN

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, toàn lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Lực lượng CAND tiếp tục phát huy vai trò "nòng cốt" trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lực lượng làm công tác xây dựng lực lượng CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao thưởng cho 75 tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn cán bộ chiến sĩ CAND luôn khắc ghi lời Bác dạy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.