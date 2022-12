Sáng 08/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và Đoàn đại biểu Thượng viện Pháp. Ngay sau lễ đón là hội đàm chính thức giữa hai nhà lãnh đạo.

Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher cảm ơn lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lấy làm tiếc khi không thể đến thăm Việt Nam sớm hơn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher chia sẻ, không chỉ cá nhân mình mà cả người tiền nhiệm cũng đều dành nhiều tình cảm đối với Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher cho biết, đây là chuyến thăm đầu của một Chủ tịch Thượng viện Pháp đến Việt Nam từ năm 2008 đến nay. Đây cũng là chuyến thăm châu Á đầu tiên của cá nhân Chủ tịch Thượng viện Pháp từ đầu nhiệm kỳ. Điều đó khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp trong tất cả các lĩnh vực. Việt Nam cũng có vị trí quan trọng trên trường quốc tế nhất là trong bối cảnh có nhiều thách thức, xung đột, căng thẳng ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larchern nêu rõ, hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Pháp được thiết lập trên cơ sở thỏa thuận được ký kết từ năm 2003, tạo nền tảng cho hai bên trao đổi thường xuyên trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Thượng viện Pháp cũng cho rằng trong bối cảnh mới, tình hình mới, hai bên có thể tăng cường trao đổi, hợp tác nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực như thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, năng lượng, y tế, giao lưu học tập chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và hoạt động Quốc hội. Thượng viện Pháp chia sẻ với các mục tiêu của Quốc hội Việt Nam và sẵn sàng trao đổi hợp tác trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm như lập pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, nâng cao tính chuyên nghiệp của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Thượng viện Pháp cũng cho biết với vai trò là đại diện cho các chính quyền địa phương của Pháp theo Hiến pháp Cộng hòa Pháp, do đó một trong những trọng tâm hoạt động của Thượng viện Pháp là ủng hộ các hoạt động động hợp tác phi tập trung hay còn gọi là hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Pháp. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Thượng viện Pháp thăm phòng truyền thống Quốc hội Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Thượng viện Pháp cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương bởi nhu cầu của hai bên là rất lớn. Dự kiến vào tháng 4/2023, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương hai nước Pháp – Việt lần thứ 12. Chủ tịch Thượng viện Pháp mong muốn trong chuyến thăm Việt Nam lần này, hai bên cùng nhau đưa ra các đề xuất, biện pháp để góp phần thúc đẩy hợp tác địa phương hai nước và cho biết sau khi trở về nước sẽ truyền tải thông điệp này đến các địa phương của Pháp.

Nhấn mạnh rằng Việt Nam đóng vai trò lớn ở ASEAN, năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, Pháp đã chính thức trở thành đối tác phát triển của ASEAN. Cùng với đó việc duy trì ổn định của khu vực, tự do hàng hải, hợp tác kinh tế cũng là những lĩnh vực phía Pháp quan tâm. Chủ tịch Thượng viện Pháp chia sẻ thêm rằng các doanh nghiệp Pháp mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam nhất là từ khi có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Do đó, hai bên có thể trao đổi tiềm năng thúc đẩy áp dụng hiệp định này.

Chủ tịch Thượng viên pháp một lần nữa khẳng định năm 2023 sẽ là dịp có ý nghĩa trong quan hệ ngoại giao của hai nước, hai cơ quan lập pháp, là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp.

Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher. Ảnh: TTXVN.

Chia sẻ với các ý kiến của Chủ tịch Thượng viện và Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp - một trong những cường quốc hàng đầu ở Châu Âu và có vai trò quan trọng ở khu vực và trên trường quốc tế. Việt Nam mong muốn làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt – Pháp cả trên kênh chính đảng, ngoại giao nghị viện, chính phủ và đặc biệt là giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời cảm ơn Nghị viện, Chính phủ cùng Nhân dân Pháp đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Pháp làm ăn, sinh sống và trở thành một bộ phận đóng vai trò quan trọng ở Pháp; cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Pháp với Việt Nam về vaccine, vật tư y tế qua đó giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế - xã hội; cảm ơn sự hỗ trợ của Pháp trong đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ bác sỹ, chuyên gia y tế - lực lượng tiên phong, tuyến đầu chống dịch của Việt Nam.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong hợp tác chính trị - ngoại giao, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là Lãnh đạo cấp cao; phối hợp thúc đẩy các vấn đề mà hai bên quan tâm tại những diễn đàn đa phương, đặc biệt là các diễn đàn giữa ASEAN và EU. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Pháp và EU tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề biển Đông, tăng cường vai trò trong việc đảm bảo tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher dự Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp.