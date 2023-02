Kiểm tra xử lý theo phản ánh của Dân Việt

Chiều 9/2, văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản số 388/VPUB-KTTH gửi sở NN&PTNT và UBND huyện Ninh Hải để thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ UBND tỉnh về việc kiểm tra xử lý thông tin tỏi mất mùa, mất giá theo phản ánh của báo Dân Việt.

Chị Nguyễn Thị Ngân ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải buồn rầu vì nhổ tỏi lên mà toàn củ nhỏ, có cây chẳng chỉ thấy rễ. (Ảnh: Đức Cường)

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ninh Hải và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra nội dung phản ánh của Báo Dân Việt để kịp thời có giải pháp xử lý đảm bảo hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

Vụ tỏi thất thu nhất từ trước đến nay ở Ninh Thuận

Trước đó ngày 7/2, Dân Việt có bài báo với nhan đề "Ninh Thuận: Trồng tỏi tưới tắm mấy tháng trời, nay nhổ lên lèo tèo mấy củ, bán giá rẻ, nông dân quá buồn".

Tỏi năng suất thấp lại mọc đầy cỏ dại, nông dân phải tốn công nhổ bỏ. (Ảnh: Đức Cường)

Bài báo nêu rõ, sau tết Nguyên đán là thời gian cao điểm thu hoạch tỏi ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) thế nhưng năm nay, cảnh nông dân thu hoạch tỏi đã không còn nhộn nhịp như những năm trước vì tỏi bị mất mùa nghiêm trọng, giá lại bán giảm so với mọi năm.

Chị Nguyễn Thị Ngân ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải cho biết, chưa năm nào cây tỏi lại mất mùa như năm nay, nhiều hộ trồng tỏi gần như mất trắng, không vớt vát được gì để đầu tư cho vụ kế tiếp.

Theo chị Ngân, nếu như mọi năm 2 sào tỏi (2.000 mét vuông) của gia đình cho sản lượng khoảng hơn 2 tấn tỏi tươi thì năm nay sản lượng đã sụt giảm hơn 80%. Tỏi nhổ lên toàn củ nhỏ, có cây nhổ lên toàn rễ nên thương lái cũng chẳng thèm đến mua.

"Đầu tư gần 80 triệu đồng để trồng tỏi nhưng đến nay dù thu hoạch đã gần xong nhưng chỉ mới thu về được gần 10 triệu đồng, mùa tỏi năm nay gia đình coi như mất trắng, cũng không còn tỏi giống để gieo trồng cho vụ kế tiếp…", chị Ngân thở dài.

Chỉ tay về đám rẫy đã thu hoạch xong, nông dân Nguyễn Thị Mỹ Hương ở Thái An, xã Vĩnh Hải cũng lắc đầu ngao ngán vì hơn 2 sào tỏi nhưng chỉ thu hoạch được vài tạ củ, giảm hơn 70% so với năm trước. Còn lại 1,5 sào đang cho thu hoạch thì cũng lâm cảnh tương tự.

Tỏi sau khi thu hoạch được nông dân phân loại để bán cho thương lái. (Ảnh: Đức Cường)

Theo người dân địa phương cho biết, việc cây tỏi lâm cảnh mất mùa đã xảy ra vài năm trở lại đây nhưng không năm nào người trồng tỏi lại thất thu nặng như năm nay.

Nguyên nhân là do thời tiết diễn biến thất thường, mưa lớn kéo dài vào những tháng cuối năm nên cây tỏi bị nấm lá, nấm nước sôi…dẫn đến chậm phát triển rồi chết dần, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng củ tỏi.

Vừa mất mùa, vừa mất giá

Theo ghi nhận của PV Dân Việt sáng 6/2, hiện giá tỏi tươi loại 1 được thương lái thu mua từ 68.000 – 70.000 đồng/kg, loại 2 giá từ 30.000 – 35.000 đồng/kg. Giá này không tăng so với năm ngoái mà thậm chí còn thấp hơn 2.000 – 5.000 đồng/kg nên nhiều hộ càng không mấy mặn mà.

Anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Thái An vừa đẩy xe thu hoạch tỏi vừa thở dài cho biết, với giá tỏi như trên thì gia đình anh lỗ hơn 35 triệu đồng vì năm nay phân bón và chi phí đầu tư cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với thời điểm trước đó trong khi năng suất thì giảm nhiều so với mọi năm.

Ôm mớ tỏi sau khi thu hoạch nhưng nông dân Nguyễn Văn Tuấn chẳng thể cười tươi vì tỏi toàn củ nhỏ, giá bán lại không được như kỳ vọng. (Ảnh: Đức Cường)

Ông Nguyễn Hàn, trưởng thôn Thái An, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) cho biết, toàn thôn có 140 hộ trồng tỏi với tổng diện tích khoảng hơn 30ha. Hiện bà con đã thu hoạch hơn 50% tổng diện tích với sản lượng sụt giảm đáng kể do dịch bệnh, chỉ còn lại những hộ xuống giống sau là chưa thu hoạch.