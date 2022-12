Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Không liệt kê thành tích, phải nhìn thẳng vào hạn chế

Năm 2023, TP.HCM chọn chủ đề năm là "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội". TP.HCM xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm:

7 chỉ tiêu về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) từ 7,5% - 8%; Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách; Duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; Giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên, đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân từ 1%/GRDP trở lên; Năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm; Tổng thu du lịch đạt 120.000 tỷ đồng và 4,5 - 5 triệu lượng khách quốc tế.

3 chỉ tiêu về xã hội: Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt hơn 86%; Giải quyết việc làm cho 300.000 lượt người, trong đó tạo 140.000 chỗ làm mới; Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%.

1 chỉ tiêu về cải cách hành chính: 100% thủ tục hành chính công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ (mức độ 4) trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính.

2 chỉ tiêu về đô thị: Tỷ lệ đất giao thông gần 14%, mật độ đường giao thông bình quân đạt 2,38 km/km2; Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 12,3 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,23 m2/người.

4 chỉ tiêu về trật tự an toàn xã hội: Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023 (3.802 thanh niên); Giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022 và tăng tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75%; Giải quyết tin báo và tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trên 90%; Kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông so với năm 2022; nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và kéo giảm số vụ cháy lớn.