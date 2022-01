Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Phải nhìn thẳng nguyên nhân các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ảnh: Linh Nhi

Theo Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, đầu năm 2021, trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND TP, UBND TP bắt tay xây dựng kế hoạch và các giải pháp đồng bộ triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 với biến thể Delta đã tác động nghiêm trọng đến tất cả lĩnh vực của thành phố; việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề năm diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn, thách thức và chưa từng có tiền lệ.

Cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực xã hội đều được huy động vào nhiệm vụ ưu tiên công tác phòng chống dịch, chăm lo cho sức khoẻ và sinh mạng của người dân; phần lớn các hoạt động kinh tế đều phải tạm dừng; nhịp sống đô thị hầu như bị ngưng trệ.



Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, sự chung sức đồng lòng của người dân, TP vẫn đạt được nhiều điểm sáng. Trong đó, TP đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, tập trung nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội. TP đã chi trên 12.000 tỷ hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khó khăn.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 381.531 tỷ, đạt 104,5% dự toán năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 12,9% so với cùng kỳ. Đầu tư FDI tăng 38% so với cùng kỳ. Lượng kiều hối về TP ước đạt 6,6 tỷ USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ.

Những kết quả này đã giúp TP hoàn thành 14/29 chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mà HĐND TP đề ra. Tuy nhiên, TP dự kiến chưa hoàn thành 13/29 chỉ tiêu, 2/29 chỉ tiêu phải đợi trung ương đánh giá.

"Chúng ta cần rút kinh nghiệm để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ngoài những nguyên nhân khách quan do dịch bệnh, có nguyên nhân chủ quan nào đó làm kết quả thực hiện chủ đề, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp. Chúng ta cần phân tích, nhận diện một cách thẳng thắn", ông Mãi đề nghị.

TP xác định chủ đề năm 2022 là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp". Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội các giai đoạn.

TP xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với 19 chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP đạt 6% - 6,5%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%...

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại hội nghị. Ảnh: Linh Nhi

Ông Mãi nhận định việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra năm 2022 sẽ có nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp, nhất là biến chủng mới Omicron đã xuất hiện tại TP. Do đó, an toàn phòng chống dịch là điều kiện cần để TP phục hồi và phát triển.

Đồng thời, chủ tịch UBND TP cho rằng điều kiện đủ để đạt được các mục tiêu của năm là nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cơ sở. Mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Song song với đó là thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cấp chính quyền.