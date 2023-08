Chủ tịch tỉnh Nghệ An gặp mặt, đối thoại với nông dân



Ngày 3/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh Nghệ An - Hội Nông dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 573/KH-UBND-HNDT về việc tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2023. Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9, trước Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X.

Kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều khởi sắc trong những năm vừa qua. Trong ảnh là trang trại trồng dưa lưới công nghệ cao tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với nông dân năm 2023 là dịp để nông dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho nông dân trên địa bàn.

Đồng thời, hội nghị cũng là dịp để cung cấp thông tin, trao đổi những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua hội nghị, các cán bộ, hội viên Hội Nông dân nắm bắt được những định hướng chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, của tỉnh Nghệ An về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Qua đó, các cán bộ, hội viên xác định trách nhiệm của mình, đóng góp tích cực hơn vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Qua đó khẳng định vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thắng Tình

Hội nghị cũng là diễn đàn khẳng định sự tham gia của Hội Nông dân với UBND tỉnh trong công cuộc phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, phối hợp, động viên của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An với tổ chức Hội và phong trào nông dân trên địa bàn.

Năm nay, Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại với nông dân tỉnh nghệ An có chủ đề "Phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới". Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến 25/9/2023, với sự tham gia của 370 đại biểu.

Nhiều mô hình kinh tế, trang trại hiện đại được phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thắng Tình

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Nghệ An – Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh xây dựng chương trình, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nông dân từ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chủ trì xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức hội nghị, lựa chọn đại biểu hội viên, nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị. Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và các Sở, ngành liên quan tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu các địa phương.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khẳng định vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian tổ chức hội nghị Chủ tịch tỉnh gặp mặt, đối thoại với nông dân 2023 cũng là dịp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X.

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm cơ sở sản xuất giò bê Chung Tài ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Mặc dù quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt là đại dịch Covid-19, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao của các cấp hội, sự đồng lòng hưởng ứng của hội viên, nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, tạo được những dấu ấn nổi bật.

Tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX đề ra đều đạt và vượt. Vị thế, uy tín của Hội Nông dân các cấp được khẳng định. Niềm tin, sự gắn bó của nông dân đối với tổ chức hội được nâng lên.

Nhiều chương trình, kế hoạch do Hội Nông dân tỉnh Nghệ An triển khai mang lại hiệu quả rõ nét, tạo dấu ấn, có đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ảnh: Thắng Tình

Vai trò của tổ chức Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được khẳng định. Nhiều chương trình, kế hoạch do Hội Nông dân tỉnh Nghệ An triển khai mang lại hiệu quả rõ nét, tạo dấu ấn, có đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Qua đó khẳng định vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, nông dân toàn tỉnh Nghệ An đã đóng góp được gần 3.100 tỷ đồng, hiến hơn 930.000 m2 đất, tham gia gần 1,5 triệu ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 309 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đạt kết quả tích cực, ngành nghề sản xuất ở nông thôn ngày càng đa dạng, phong phú.