Khẩn: 2 hồ thủy điện lớn nhất miền Bắc là Hòa Bình, Sơn La được lệnh đồng loạt mở cửa đáy xả lũ

Theo đó, hồi 12h00 ngày 24/7/2024, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 199,34m, lưu lượng đến hồ 5.565m3/s, lưu lượng xả 2.987m3/s; mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,79m, lưu lượng đến hồ 5.448m3/s, lưu lượng xả 6.978m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào hồi 18h00 ngày 24/7/2024 và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 23h00 ngày 24/7/2024.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị Công ty Thủy điện Sơn La và Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, TP: Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông; nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát đảm bảo an toàn công trình đang thi công, các hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát, sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ.

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy. (Ảnh: EVN)

Như Dân Việt đã đưa tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La từ hôm qua đến sáng 24/7 có mưa to đến rất to, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa màu của nhân dân. Đến cuối giờ sáng nay trời đã ngớt mưa, các ngành chức năng ở tỉnh đang tích cực triển khai công tác khắc phục, cứu nạn, cứu hộ.

Mưa to, nước từ đầu nguồn cuồn cuộn đổ về khiến mực nước trên các ao, hồ và suối lên cao. Khoảng 8h sáng nay, hồ bản Mòng ở xã Hua La, Thành phố Sơn La nước đã lên đến đỉnh điểm. Chính quyền địa phương đã phát đi thông báo sẽ tiến hành xả lũ, với khối lượng nước khoảng 600 nghìn khối, lưu ý các hộ dân sinh sống dọc kè suối Nậm La phía hạ lưu chú ý đề phòng.

Tại huyện Yên Châu, may mắn chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng bước đầu ghi nhận có 7 hộ dân ở 2 xã Phiêng Khoài và Chiềng Sàng bị sụt lún và ngập úng do mưa lớn; khoảng hơn 20 ha diện tích lúa và hoa màu bị vùi lấp, cuốn trôi; tuyến đường nội bản ở xã Phiêng Khoài bị sạt lở ta tuy dương khoảng 10m; 4 phai rọ thép ở các xã Chiềng Pằn, Chiềng Sàng bị cuốn trôi, ước tổng thiệt hại hàng tỷ đồng.

Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất thiệt hại về người và tài sản tại xã Chiềng Nơi (Mai Sơn, Sơn La). Ảnh: Quàng Thoại.

Tại huyện Mường La, mưa lũ làm 31 nhà dân ở xã Mường Bú bị ngập, đá lăn sập tường 01 nhà và làm bị thương 01 người; diện tích lúa, cây ăn quả bị ngập, vùi lấp khoảng hơn 20 ha. Các xã Nậm Giôn, Chiềng Lao, Mường Chùm… huyện Mường La cũng có nhiều nhà bị sạt lở taluy âm, sụt lún nền phải di dời; đường vào khu sản xuất của các bản: Tà Sài, bản Lếch, Nà Cường, xã Chiềng Lao bị sạt lở, cuốn trôi nhiều đoạn; đặc biệt, đường tỉnh 106 đoạn qua bản Nà Cường, xã Chiềng Lao bị sạt lở ô tô không đi được; tuyến đường liên xã Mường Chùm - Chiềng Sung cũng bị sạt lún, giao thông qua lại khó khăn. Tính đến trưa nay, ước thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Mường La khoảng hơn 1,8 tỷ đồng.

Thống kê trong toàn tỉnh Sơn La, đến trưa nay 24/7, mưa lũ đã làm 6 người ở xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn thiệt mạng và mất tích do sạt lở đất gây vùi lấp nhà cửa; 01 người ở xã Mường Bú, huyện Mường La bị thương. Các thiệt hại về tài sản, hoa màu vẫn chưa thể thống kê do một số địa phương vẫn có mưa, đường sạt lở, giao thông ách tắc chưa thể tiếp cận.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Sơn La và các địa phương hiện đang khẩn trương chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân khắc phục các thiệt hại; nhất là tiếp cận hiện trường tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn để tìm kiếm người mất tích và triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.