Chủ xe VinFast Lux A2.0 đánh giá thẳng thật về tính an toàn và vận hành sau 2 năm trải nghiệm

Thiết kế VinFast Lux A2.0 sang trọng và đẳng cấp

Vào năm 2017, những mẫu thiết kế sketch đầu tiên của VinFast Lux A2.0 chính thức được công bố để khách hàng Việt lựa chọn. Với hơn 6,2 vạn lượt bình chọn cho 20 bản vẽ xe từ 4 hãng thiết kế danh tiếng, Pininfarina - đối tác của nhiều hãng xe hàng đầu như Rolls-Royce, Ferrari, Maserati... giành chiến thắng với bản thiết kế VinFast Lux A2.0 được khách hàng yêu thích nhất.

Thiết kế VinFast Lux A2.0 được đánh giá hiện đại và sang trọng.

Anh Tăng Minh Đức, 29 tuổi, một kiến trúc sư hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, chủ nhân của chiếc Lux A2.0 chia sẻ: "Đối với tôi, thiết kế của VinFast Lux A2.0 không chỉ đơn thuần dành cho một chiếc xe. Đây chính là một công trình Pininfarina xây dựng DNA về thiết kế có định hướng cho VinFast. Ngày nay, rất nhiều các hãng xe từ bỏ phần lớn phong cách thiết kế xuyên suốt nhằm cho ra đời các mẫu xe trông mới lạ hơn, đáp ứng đa dạng thị hiếu của khách hàng. Hiện chỉ còn những hãng xe sang, lâu đời và nổi tiếng là trung thành với DNA gốc.

Pininfarina đã xây dựng cho Lux A2.0 những điểm đặc trưng để khách hàng dễ dàng nhận ra ngay thương hiệu, chủng loại của Lux A2.0 dù ở bất kỳ góc cạnh nào, hay môi trường, thời tiết như thế nào. Chỉ những chiếc xe có "DNA" rõ nét mới có thể giữ dáng và không bị lỗi mốt trong một thời gian dài.

Nội thất của VinFast Lux A2.0 tôi cũng đánh giá cao nhờ phong cách thiết kế hiện đại, pha trộn giữa hai yếu tố quan trọng nhất của thiết kế xe là nhân trắc học và công thái học. Chính những yếu tố này khiến nội thất và khoang lái luôn mang lại cảm giác thân thiện, tươi mới và cũng không hề bị lỗi mốt dù đã ra mắt được hơn 2 năm".

Sự mạnh mẽ, ổn định khi vận hành

Được phát triển từ nền tảng động cơ hàng đầu thế giới của Đức, qua sự tinh chỉnh của các kỹ sư Áo, khối động cơ tăng áp cuộn kép của VinFast Lux A2.0 không chỉ đem lại sức mạnh vượt trội với công suất lên tới 228 mã lực cùng mô-men xoắn đạt 350Nm, mà còn cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu nổi bật với chỉ khoảng 8,3 lít/100km ở điều kiện hỗn hợp.

Khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định nhờ sự phối hợp hoàn hảo giữa hệ khung gầm chắc chắn và hệ thống giảm xóc êm ái. VinFast nói rất ít về khả năng vận hành thể thao của Lux A2.0, tuy nhiên lại trang bị rất nhiều các chi tiết giúp chiếc xe vận hành ổn định ở mọi dải tốc độ.

Khả năng vận hành của VinFast Lux A2.0 ấn tượng.

Anh Tiêu Quốc Tuấn, một người chơi ôtô thể thao tại TP.Hồ Chí Minh, đang sở hữu chiếc Lux A2.0 phân tích những yếu tố khiến anh quyết tâm sở hữu và đưa chiếc xe vào bộ sưu tập xe thể thao của mình: "Lux A2.0 với người chơi ôtô thể thao như tụi tui mà nói thì là một chiếc xe hoàn hảo. Lux A2.0 sở hữu cả khí động học và khả năng vận hành thể thao. Chạy trong thành phố, đi làm đi chơi hay chạy thể thao nó đơn giản chỉ khác nhau ở cú đạp ga thôi. Nhiều bạn trẻ khi nhờ tôi tư vấn chọn xe sao cho phù hợp, tôi đều giới thiệu về chiếc Lux A2.0 vì tính kinh tế. Xe có khả năng vận hành tốt và ổn định, chạy nghịch, chạy đi chơi xa, đi làm đều ổn, không phải lo lắng".

Tính an toàn VinFast Lux A2.0 hàng đầu trong phân khúc

VinFast Lux A2.0 là mẫu xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến và đạt tiêu chuẩn ASEAN NCAP ở mức 5 sao cao nhất. Mặc dù nằm trong phân khúc sedan nhưng Lux A2.0 sở hữu những tính năng an toàn như trên các mẫu xe SUV như: Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống chống bó phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC và hệ thống chống lật ROM. Đây là những tính năng được các khách hàng yêu thích nhất và coi là tiêu chí chọn lựa hàng đầu khi mua VinFast Lux A2.0.

Các chủ xe VinFast Lux A2.0 tỏ ra hài lòng.

Chị Ngọc Hương, hiện đang sinh sống tại quận 2, TP.Hồ Chí Minh cảm nhận về độ an toàn của Lux A2.0 sau hai năm sử dụng: "Ngay từ lúc mua, hai vợ chồng đã chọn lựa chiếc xe này vì tính năng an toàn của xe. Hơn một năm nay tôi chưa phải dùng tới tính năng an toàn khẩn cấp nào, nhưng hệ thống phanh ABS và BA hỗ trợ rất nhiều cho việc đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Cá nhân tôi rất thích tính năng camera 360, nó giúp mình tự tin và an tâm hơn khi lái xe, nhất là hồi mới lấy xe. Lúc lùi hoặc quẹo, camera với màn hình lớn giúp mình dễ căn hơn rất nhiều. Nhà mình thường xuyên phải đi qua những đoạn đường đang sửa, rất xấu, thế nhưng sau hai năm sử dụng, chiếc xe vẫn tốt như hồi mới nhận. Những cái này đúng là phải sử dụng thì mới cảm nhận được".

Phần lớn khách hàng sau khi sử dụng và trải nghiệm VinFast Lux A2.0 đều có những ấn tượng tốt và mong muốn được gắn bó lâu dài với xe. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng giúp Lux A2.0 khẳng định được chất lượng và đẳng cấp của mình.

Tháng 9/2021, VinFast Lux A2.0 là một trong 10 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, với 486 xe bán ra, nâng tổng số xe lũy kế từ đầu năm 2021 lên tới 4.771 xe. Trong tháng 10/2021, hãng xe Việt cũng đang ưu tiên cho các khách hàng đặt mua xe Lux A2.0 trực tuyến thông qua website https://vinfastauto.com bằng cách tặng thêm 3 năm miễn phí bảo dưỡng, trị giá lên tới gần 19 triệu đồng.