Chưa giải ngân 200 tỷ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai, lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ rõ trách nhiệm thuộc Sở NNPTNT

Ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở, trong đó có tỉnh Nghệ An với số tiền 200 tỷ đồng.

Năm 2023, mưa lớn khiến tuyến Quốc lộ 28 qua địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An ngập sâu. Ước tính thiệt hại về kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An do thiên tai gây ra khoảng 667 tỷ đồng.

Năm 2023, mưa lớn khiến tuyến quốc lộ 28 qua địa bàn huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An ngập sâu.

Ngày 7/6/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua phân bổ dự toán ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND. Trong đó, 100 tỷ đồng được giao cho Sở NNPTNT tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng với 17 công trình (gồm 12 công trình phục vụ NNPTNT và 5 công trình giao thông). 100 tỷ đồng còn lại dành cho hơn 60 công trình của các huyện, thành thị bị ảnh hưởng thiên tai, sạt lở năm 2023.

Ngày 13/7/2024, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT (Ban QLDA) được Sở NNPTNT giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các hạng mục công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đã có sự nhầm lẫn về xác định tính chất công trình và các hạng mục công trình. Ban QLDA đã được UBND tỉnh Nghệ An giao rà soát hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Ban QLDA thuộc Sở NNPTNT Nghệ An, cho biết: "Đơn vị của tôi được Sở NNPTNT giao nhiệm vụ thực hiện các dự án liên quan đến khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023 với tổng số tiền 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, tất cả công trình trên vẫn chưa được triển khai thực hiện, do còn nhiều vướng mắc".

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, UBND huyện Nghi Lộc, cho biết: "Riêng huyện Nghi Lộc được bố trí nguồn vốn trên cho 2 công trình giá trị 4,8 tỷ đồng. Hiện nay chúng tôi đang đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời giao UBND huyện Nghi Lộc thẩm định và phê duyệt báo cáo KT-KT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 công trình để sớm hoàn thành trước mùa mưa bão".

Ngày 20/9/2024, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, kết luận: "Đã hơn 9 tháng nay, việc triển khai thực hiện vẫn còn lúng túng, chưa thể giải ngân nguồn vốn đã bố trí. Trách nhiệm thuộc về Sở NNPTNT là cơ quan được chủ trì giao thực hiện".

Ông Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: "Sở NNPTNT cần chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, khẩn trương triển khai các dự án đảm bảo tiến độ và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh trong việc giải ngân nguồn vốn đã được bố trí. Ban QLDA Sở NNPTNT và các bộ phận liên quan cần tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm do chậm triển khai dự án. Có phương án khắc phục kịp thời để triển khai các dự án đúng tiến độ và giải ngân hết số kinh phí đã bố trí trước ngày 30/12/2024.