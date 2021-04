Chưa về làm rể, Xuân Trường đã "cùng phe" với nhà vợ sắp cưới

Xuân Trường và bạn gái Nhuệ Giang dự kiến sẽ kết hôn trong năm 2021. Theo kế hoạch, lễ ăn hỏi của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 9/4 và cả hai sẽ về chung một nhà sau khi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á kết thúc.



Xuân Trường chuẩn bị lập gia đình

Thông tin Xuân Trường chuẩn bị lập gia đình khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, nếu theo dõi trang cá nhân của người nhà của "đôi bạn trẻ", có thể thấy rằng hai bên gia đình đang rất mong ngóng ngày đám cưới được tổ chức.

Mẹ và em gái của Nhuệ Giang chỉ bằng 1 hành động nhỏ cũng thể hiện sự ủng hộ với Xuân Trường trong sự nghiệp.

Mẹ Nhuệ Giang follow fanpage IRC

Đó là khi Xuân Trường lập ra trung tâm điều trị chấn thương thể thao IRC gần đây, mẹ Nhuệ Giang (nickname Yến Hải) và em gái Nhuệ Giang (nickname Mai Anh) đã bấm like Fanpage IRC. Bà Yến Hải còn like một trang Fanpage về Xuân Trường có tên: Lương Xuân Trường News by Korean agency. Bố của Nhuệ Giang (ông Ngô Xuân Huấn) kết bạn Facebook với Xuân Trường và mẹ Xuân Trường (bà Nguyễn Sơn).

Tiếp theo là mối quan hệ của gia đình Xuân Trường cùng Nhuệ Giang. Mẹ Xuân Trường (nickname Nguyễn Sơn) thường xuyên bình luận tương tác ở Facebook mẹ Nhuệ Giang. Đôi bên dành những lời nói tốt đẹp cho nhau.

Mẹ Xuân Trường và mẹ Nhuệ Giang

Chị gái Xuân Trường (Lương Thanh Tâm) và mẹ Xuân Trường cũng để lại bình luận khen Nhuệ Giang hồi nhỏ đáng yêu với những câu như: "Nhìn bé đáng yêu quá đi mất. Ngày xưa như thế là phải gia đình có điều kiện lắm. Nhà chị khi các cháu nhỏ khó khăn lắm, chị Tâm không có váy chẹp (đẹp) thế kia đâu".

Chị gái Xuân Trường và Nhuệ Giang thân thiết với nhau

Sau scandal với fan năm 2018, Nhuệ Giang đã ẩn hết những nội dung riêng tư trên Facebook cá nhân nhưng cô nàng vẫn giữ lại những bình luận tương tác này của đôi bên, chứng tỏ mối quan hệ thân thiết.