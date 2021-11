Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 sáng nay: Những chuyện bất ngờ trước giờ G

Sáng 14/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 sẽ chính thức được diễn ra tại trường quay S14 và 4 điểm cầu THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh, THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; THPT Chuyên Ngoại ngữ và THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tại Hà Nội.

Trong không khí sôi động, háo hức đón chờ giây phút bùng nổ của các thí sinh, chúng ta cùng điểm lại một số điểm thú vị của trận chung kết năm nay:

Cuộc so tài của 4 chàng trai

Nếu như năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hằng là gương mặt nữ duy nhất trong trận chung kết thì năm nay sẽ chỉ là cuộc so tài của 4 chàng trai. Đó là Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Việt Thái; Nguyễn Thiện Hải An và Nguyễn Đình Duy Anh. Trong đó, Hoàng Khánh đến từ Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh, Duy Anh từ Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, còn Việt Thái, Hải An đều là thí sinh ở thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

4 chàng trai góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021.

Hoàng Khánh là thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận chung kết với thành tích nhất Quý 1, 375 điểm.

Việt Thái - chàng trai chuyên tiếng Đức đã tự tin chinh phục từng trận đấu và giành giải nhất Quý 2 với 295 điểm.

Nguyễn Thiện Hải An là thí sinh sở hữu số điểm chung cuộc cao nhất của năm thứ 21 khi nhất cuộc thi tuần với 410 điểm và giành chiến thắng nghẹt thở trong cuộc thi Quý 3 với 325 điểm.

Duy Anh thể hiện sự táo bạo, đột phá, bùng nổ ở những khoảnh khắc quyết định và giành giải nhất Quý 4 với 250 điểm.

Cả 4 thí sinh đều từng về Nhì

Một điểm thú vị nữa là cả 4 thí sinh đều được trải qua cảm giác lo lắng, hồi hộp để rồi vỡ òa sung sướng khi trở thành người về Nhì cao nhất lọt vào vòng tiếp theo.

Việt Thái từng giành tấm vé "vớt" khi về Nhì ở trận thi Tuần. Nam sinh sau đó thể hiện bản lĩnh khi thắng liên tiếp ở trận Tháng và Quý với số điểm lần lượt là 255 và 295. Việt Thái trở thành niềm tự hào của trường chuyên Ngoại ngữ khi mang được cầu truyền hình về trường sau 17 năm chờ đợi.

Đến cuộc thi Tháng, Hải An chỉ dành 260 điểm, mức điểm khá khiêm tốn so với cuộc thi Tuần trước đó nhưng là điểm số để giúp Hải An vào cuộc thi Quý với tư cách là thí sinh có điểm Nhì cao nhất.

Ở cuộc thi tháng, "ông vua tốc độ" Hoàng Khánh về Nhì với 270 điểm. Khánh trở thành thí sinh có điểm Nhì cao nhất, nhận tấm vé "vớt" vào cuộc thi Quý.

Duy Anh bước vào cuộc thi Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 khi là thí sinh có số điểm về Nhì cao nhất ở cuộc thi tháng.

Chiếc vòng nguyệt quế sẽ được trao trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021. Ảnh: OLP

Lùi chương trình vào dịp đặc biệt

Thông tin từ BTC chương trình, do bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương nên trận chung kết chương trình đã lùi sang ngày 14/11 để đảm bảo chất lượng – an toàn – hiệu quả.

Được tổ chức vào tháng 11 đầy ý nghĩa với Ngày Nhà giáo Việt Nam, BTC hi vọng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 sẽ là món quà tinh thần bổ ích, hấp dẫn dành cho các thầy cô – học sinh cả nước nói riêng và khán giả truyền hình nói chung. Qua đó, truyền đi thông điệp về một thế hệ trẻ luôn trăn trở với những vấn đề của đất nước; sẵn sàng vượt qua khó khăn, thích ứng với hoàn cảnh, sống có trách nhiệm, khát khao, hoài bão cống hiến cho tổ quốc.