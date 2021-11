4 thí sinh Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021: So kè thành tích khủng, độ hot

4 gương mặt trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 là ai?



Sáng 14/11, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 sẽ chính thức diễn ra với cuộc đấu trí giữa 4 thí sinh đến từ 3 tỉnh thành là Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh. Đứng trên "bàn cân" để so kè độ "hot", 4 thí sinh góp mặt đều được đánh giá ngang tài ngang sức và người giành chiến thắng có lẽ sẽ người may mắn và bản lĩnh hơn.

Vậy 4 gương mặt trong trận Chung kết là ai và có thành tích thế nào?

Nguyễn Hoàng Khánh - Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh

Hoàng Khánh là thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận chung kết Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021. Ngay từ lần đầu tham dự chương trình, Hoàng Khánh đã thể hiện tốc độ tuyệt vời khi lập kỷ lục trả lời 17 câu hỏi trong vòng 60 giây ở cuộc thi tuần.

Nguyễn Hoàng Khánh. Ảnh: OLP

Hoàng Khánh lần lượt giành giải nhất Tuần, về thứ 2 ở cuộc thi Tháng và bước vào cuộc thi Quý I với tư cách thí sinh có điểm nhì Tháng cao nhất. Dù là tấm vé "vớt" nhưng Hoàng Khánh đã cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng có mặt trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 khi giành tới 375 điểm ở cuộc thi Quý, vượt qua 3 bạn chơi với thành tích áp đảo.

Ở vòng thi Quý 1, trước khi bước vào phần Khởi động, Hoàng Khánh chia sẻ rằng cậu muốn đem cầu truyền hình về để... trả tiền quỹ lớp: "Từ đầu năm đến giờ, cả lớp vẫn đóng nhưng mình chưa đóng lần nào. Mình để dành khi nào mang cầu truyền hình về thì trả một phát hết năm". Lời chia sẻ vui của Hoàng Khánh khiến ai cũng bật cười.

Đây là lần thứ tư tỉnh Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Trong ba lần trước, thí sinh Quảng Ninh đã hai lần giành ngôi Quán quân vào các năm 2012 và 2018.

Thành tích của Hoàng Khánh: Giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức vào năm 2020 (đây là một cuộc thi kiến thức lịch sử - văn hóa). Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019. Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố (lúc đó Khánh học ở TP Uông Bí). Giải nhất Hóa học cấp trường, năm 2018. Thời học tiểu học, THCS, Khánh còn đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và Hùng biện tiếng Anh.

Nguyễn Việt Thái – Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Là 1 trong 4 thí sinh có mặt trong đêm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, được mệnh danh là "thần đồng", bắt đầu biết đọc từ khi mới hơn 2 tuổi, lên tiểu học, Việt Thái còn tự đứng ra tổ chức các cuộc thi mô phỏng Đường lên đỉnh Olympia để tranh tài cùng các bạn đồng trang lứa.

Nguyễn Việt Thái. Ảnh: OLP

Bước vào cuộc thi Tuần, mặc dù Việt Thái đã bị ảnh hưởng một chút về mặt tâm lý, song Thái vẫn duy trì phong độ để về đích ở vị trí thứ hai với tổng số điểm 280. Với điểm số này, Việt Thái tiếp tục có mặt trong cuộc thi Tháng. Tại đây, Việt Thái vẫn giữ cho mình chiến thuật chắc chắn, nhờ vậy đã mang lại chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên cho trường sau 17 năm chờ đợi với số điểm 255.

Ở cuộc thi Quý 2, Việt Thái bước vào cuộc thi với tâm thế sẵn sàng thi đấu. Kết thúc trận đấu thứ ba với điểm số 295, Việt Thái đã mang cầu truyền hình trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 về với mái trường Chuyên Ngoại ngữ.

Học sinh Giỏi 10 năm học liên tiếp. Giải Nhất cuộc thi "Giải toán qua mạng Internet" cấp trường năm học 2012-2013. Giải Ba Kỳ thi "Giải toán qua mạng Internet" cấp quận năm học 2012-2013. Giải Nhì môn toán trong cuộc thi giao lưu học sinh giỏi cấp trường năm học 2013-2014. Giải Khuyến khích kỳ thi "Olympic tiếng Anh trên Internet" cấp quận năm học 2017-2018. Giải Ba Tin học trẻ cấp Quận 2017-2018. Giải Nhì Tin học trẻ cấp Quận năm 2018-2019. Thành tích của Việt Thái:

Nguyễn Thiện Hải An – Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Nguyễn Thiện Hải An là một trong những đối thủ đáng gờm của các thí sinh trong Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021. Cậu có biệt danh là người sinh ra để phá các kỷ lục. Cụ thể, Hải An là người đầu tiên trong lịch sử 21 năm của chương trình đạt đến cột mốc 150 điểm khởi động. Hải An cũng là thí sinh sở hữu số điểm chung cuộc cao nhất của năm thứ 21 khi nhất cuộc thi tuần với 410 điểm. Giành chiến thắng nghẹt thở trong cuộc thi Quý 3 với 325 điểm.

Nguyễn Thiện Hải An. Ảnh: OLP

Tiết lộ về sự chuẩn bị cho trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Hải An cho biết: "Để bước vào trận chung kết sắp tới, em đã chuẩn bị cho mình sức khỏe và tinh thần tốt cũng như bổ sung những phần kiến thức còn thiếu và cập nhật các thông tin thời sự. Em nghĩ cả 4 phần thi và 12 chủ đề kiến thức đều có các thách thức riêng nhưng em tự tin nhất ở phần thi Khởi động".

Trước trận thi đấu quyết định, Hải An đánh giá 3 người chơi đều là những thí sinh tài năng đặc biệt. Hoàng Khánh có kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Việt Thái có sự chắc chắn và trực giác nhanh nhạy. Còn Duy Anh thì ổn định nhưng luôn có khả năng nước rút tốt ở giai đoạn quan trọng.

Thành tích của Hải An: Điểm SAT I đạt 1530/1600, SAT II: 800/800 cả 3 môn Toán Level 2, Lý, Hóa. HCV Vòng Mùa thu Kỳ thi Toán học không biên giới (MWB). HCV, hạng Prize (đạt điểm tuyệt đối cao nhất cuộc thi) Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng AIMO 2018. HCV cuộc thi toán American Mathematics Olympiad (AMO). Giải nhất môn Hóa học, Học sinh giỏi thành phố Hà Nội. Giải nhất môn Khoa học, Học sinh giỏi thành phố Hà Nội. Giải nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canada (Music for Young Children) tổ chức lần thứ 32. Á quân Chung kết năm Chinh phục – Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3, được coi là Kỷ lục gia cuộc thi này vì trả lời đúng 16 câu hỏi trong vòng 60 giây.

Nguyễn Đình Duy Anh – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An



Duy Anh từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Để được tham dự cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia, Duy Anh đã vượt qua 27 thí sinh khác của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành chiến thắng tại Cuộc thi Beyond the Knowledge - cuộc thi do Câu lạc bộ Olympians of Phan tổ chức vào năm 2020.

Nguyễn Đình Duy Anh. Ảnh: OLP

Ở cuộc đua Olympia, Duy Anh thể hiện sự táo bạo, đột phá, bùng nổ ở những khoảnh khắc quyết định và giành giải nhất Quý 4 với 250 điểm. Nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đưa cầu truyền hình trực tiếp cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 về Nghệ An.



Với Duy Anh, thi Olympia là sự cộng hưởng giữa đam mê kiến thức của bản thân và ước mơ của mẹ. Để chuẩn bị cho trận chung kết, Duy Anh đã ôn luyện kiến thức như lúc thi tuần, tháng, quý nhưng tập trung và nâng cao hơn, cập nhật thêm các tin tức thời sự. Bên cạnh đó, Duy Anh vẫn chú ý ưu tiên cho sức khỏe và tâm lý, tự dặn bản thân không được áp lực, ăn ngủ đủ giấc, giữ tâm trạng thoải mái nhất để bước vào cuộc thi quan trọng. Duy Anh hy vọng mang về quê hương Nghệ An thêm một quán quân.