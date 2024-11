Clip Hoa hậu Kỳ Duyên trình diễn bikini quyến rũ tại chung kết Miss Universe 2024 vẫn bị bà mẹ 3 con "vượt mặt"

Top 30 thí sinh tham gia phần thi trình diễn bikini tại chung kết Miss Universe 2024 gồm: Đại diện Pháp (Indira Ampiot), Ấn Độ (Rhea Singha), Serbia (Ivana Trišić), Việt Nam (Nguyễn Cao Kỳ Duyên), Puerto Rico (Jennifer Colón), Nigeria (Chidimma Adetshina), Canada (Ashley Callingbull), Cuba (Marianela Ancheta), Trung Quốc (Jia Qi), Nhật Bản (Kaya Chakrabortty), Ai Cập (Logina Salah), Mexico (María Fernanda Beltrán), Argentina (Magalí Benejam), Thái Lan (Suchata Chuangsri), Peru (Tatiana Calmell), Macau - Trung Quốc (Cassandra Chiu), Philippines (Chelsea Manalo), Ecuador (Mara Topić), Bolivia (Juliana Barrientos), Malaysia (Sandra Lim), Nga (Valentina Alekseeva), Aruba (Anouk Eman), Phần Lan (Matilda Wirtavuori), Cộng hòa Dominica (Celinee Santos), Campuchia (Davin Prasath), Nicaragua (Geyssell García), Đan Mạch (Victoria Theilvig), Venezuela (Ileana Márquez), Zimbabwe (Sakhile Dube). Riêng đại diện Chile (Emilia Dides) được BTC Miss Universe công bố vào thẳng Top 30 nhờ thắng giải bình chọn từ khán giả.

Hoa hậu Kỳ Duyên trình diễn bikini nóng bỏng tại chung kết Miss Universe 2024:

Clip: Hoa hậu Kỳ Duyên trình diễn bikini nóng bỏng tại chung kết Miss Universe 2024 sau khi lọt Top 30. Nhờ sở hữu chiều cao 1,76m và số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 86-60-94cm, Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút người đối diện khi trình diễn trang phục bikini. (Nguồn: Miss Universe)



Dàn thí sinh trong Top 30 đã có màn trình diễn bikini nóng bỏng trên sân khấu chung kết Miss Universe 2024. (Ảnh: Miss Universe)

Dù Jennifer Colon - đại diện Puerto Rico trải qua 3 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng. (Ảnh: Chụp màn hình Miss Universe)

Được biết, Jennifer Colon - đại diện Puerto Rico có kinh nghiệm và thành tích đáng nể tại các cuộc thi nhan sắc "vượt mặt" Hoa hậu Kỳ Duyên - đại diện Việt Nam. Từ năm 19 tuổi, Jennifer Colon đã bắt đầu được biết đến khi tham gia cuộc thi Miss Teen Puerto Rico 2006. 2 năm sau, Jennifer Colon thẳng tiến đến Miss Universe Puerto Rico 2008 và trở thành Á hậu 1. Sau đó, Jennifer Colon chuyển hướng sang tham gia cuộc thi Miss World Puerto Rico 2009 và giành vương miện Hoa hậu, tiếp tục tham gia cuộc thi Miss World 2009 nhưng không giành thứ hạng cao.

Người Jennifer Colon đã kết hôn và sinh ba con. Năm 2021, cô ly hôn rồi trở thành mẹ đơn thân. Năm 2024, cô trở lại đấu trường Miss Universe Puerto Rico, giành ngôi vị cao nhất và tấm vé tham gia cuộc thi Miss Universe 2024.

Trong Top 30 Miss Universe 2024, người đẹp leana Marquez Pedroza - đại diện Venezuela gây chú ý nhờ sở hữu chiều cao 1,77m cùng vóc dáng quyến rũ, khả năng trình diễn chuyên nghiệp. Cô từng kết hôn và có con từ năm 16 tuổi. (Ảnh: Chụp màn hình Miss Universe)

Người đẹp Opal Suchata Chuangsri - đại diện Thái Lan sở hữu chiều cao 1,8m và vóc dáng nóng bỏng. (Ảnh: Chụp màn hình Miss Universe)

Trước khi Hoa hậu Kỳ Duyên lọt Top 30 Miss Universe 2024, thành tích cao nhất trong các đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này là H'Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018. Hai đại diện Việt gần nhất dự thi Miss Universe là Nguyễn Thị Ngọc Châu thi Miss Universe 2022 và Bùi Quỳnh Hoa thi Miss Universe 2023 đều trượt Top khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. Trước khi giành vé "chinh chiến" tại Miss Universe 2024, người đẹp sinh năm 1996 từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014 khi cô vừa tròn 18 tuổi. Hoa hậu Kỳ duyên được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023... Năm 2020, Hoa hậu Kỳ Duyên xuất sắc trở thành Quán quân Sao nhập ngũ.