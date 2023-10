Chung kết The New Mentor 2023: Lộ diện Top 8, Mai Ngô nổi bật nhất?

Mới đây, tập 9 The New Mentor 2023 lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả với màn cạnh tranh gay cấn giữa dàn thí sinh để có được tấm vé vào vòng chung kết cuộc thi. Với thử thách thực hiện video quảng bá ẩm thực vùng miền Việt Nam, Hồ Ngọc Hà tiếp tục bảo toàn 2 thành viên còn lại bước vào chung The New Mentor 2023. Chiến thắng này cũng đã giúp cho New Mentor Lâm Châu có cơ hội được xuất hiện trong vòng loại và loại 1 người mẫu. Theo đó, 4 người mẫu được gửi vào vòng loại trong tập này là: Trà My (đội Hương Giang), Tường Vân (đội Thanh Hằng), Pông Chuẩn và Lê Thu Trang (đội Lan Khuê).

Việc cả 2 học trò cuối cùng vào phòng loại khiến Lan Khuê suýt "trắng tay" tại chương trình The New Mentor 2023. Cô cũng chính là vị huấn luyện viên duy nhất không giành được chiến thắng nào trong 9 tập truyền hình thực tế kể từ khi The New Mentor 2023 lên sóng.

Lâm Châu là New Mentor nhận đặc quyền loại ở tập cuối trước chung kết The New Mentor 2023. Cô cũng là thí sinh chính thức bước vào Top 8 chung kết chương trình này. (Ảnh: BTC)

Trong vòng loại, Lâm Châu đã đặt một câu hỏi: "Ngoài kỹ năng catwalk, chụp ảnh thì mỗi người qua chương trình The New Mentor sẽ có điểm đặc biệt gì khác người khác để cống hiến cho ngành thời trang Việt Nam".

Trước câu hỏi này, từng người mẫu lần lượt đưa ra các câu trả lời theo quan điểm của mình. Và một lần nữa, host (dẫn chương trình) là Dược sĩ Tiến đã tiếp tục cứu học trò đội Hương Giang là Trà My an toàn. Chỉ lại 3 người mẫu trong phòng loại khiến Hồ Ngọc Hà vô cùng khó xử khi phải đưa ra quyết định loại. Cô đã đặt ra một câu hỏi dành cho đội Lan Khuê: "2 bạn đều là đội của Lan Khuê thì 2 bạn tự đánh giá ai là người xứng đáng được ở lại hơn".Trước câu hỏi của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, hai người mẫu thuộc đội Lan Khuê ngập ngừng và khó xử, riêng Pông Chuẩn đã từ chối trả lời và khẳng định tôn trọng quyết định của Hồ Ngọc Hà.

Kết quả, Lâm Châu đã quyết định nói lời chia tay với Tường Vân và Hồ Ngọc Hà dành cơ hội đi tiếp cho Lê Thu Trang.

Lan Khuê suýt "trắng tay" khi phải cử 2 học trò cuối cùng vào phòng loại trước chung kết The New Mentor 2023. (Ảnh: BTC)

Riêng đội của Hương Giang vẫn đủ 3 thành viên vào chung kết The New Mentor 2023. Hương Giang cũng được Hồ Ngọc Hà hài hước khen ngợi: "Sau một hành trình của The New Mentor đi đến hồi kết, tôi nghĩ Hương Giang xứng đáng là "tắc kè hoa", tôi chưa có dịp tháo tóc giả của cô ấy".

Phía Lan Khuê khi không giành chiến thắng trong tập 9 chương trình khiến cô không khỏi tiếc nuối và kỳ vọng chiến thắng sẽ "đợi" mình trong đêm chung kết The New Mentor 2023. "Đi đến 9 tập rồi mà mình vẫn chưa chiến thắng thì tôi nghĩ rằng chiến thắng đâu đó đợi tôi ở đêm The New Mentor 2023 hoặc ở mùa 2 nếu tôi tiếp tục tham gia".

Á hậu Mai Ngô vào chung kết The New Mentor 2023. (Ảnh: BTC)

Top 8 The New Mentor 2023 đã chính thức được lộ diện. (Ảnh: BTC)

Lịch thi chung kết The New Mentor 2023

Khép lại tập 9 The New Mentor 2023, Top 8 người mẫu chính thức bước vào chung kết chương trình gồm: Đội Hương Giang: Đỗ Thị Hương Giang, Vũ Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Trà My; Đội Hồ Ngọc Hà: Nguyễn Đình Như Vân, Nguyễn Lâm Châu; Đội Thanh Hằng: Mai Ngô, Nguyễn Thị Kim Phương. Riêng đội Lan Khuê chỉ còn một thí sinh vào chung kết The New Mentor 2023 là Lê Thu Trang.

Chung kết The New Mentor 2023 sẽ được diễn ra vào ngày 15/10/2023 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 TP.HCM và được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment.