The New Mentor 2023 tập 7: Hương Giang tranh cãi "nảy lửa", Thanh Hằng "chơi chiêu" để cứu Mai Ngô?

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi chương trình The New Mentor tập 7 lên sóng vào tối qua (22/9). Trong tập này, Mai Ngô - thành viên đội của Thanh Hằng bị cho là đánh mất phong độ so với những tập trước đó. Bằng chứng là màn thể hiện lúng túng, không kiểm soát được biểu cảm, thiếu tự tin của Mai Ngô trong The New Mentor tập 7.

Trước sự bối rối, "xuống phong độ" của học trò, Thanh Hằng không khỏi nóng lòng. Cũng vì màn thể hiện không tốt của Mai Ngô khiến đội của Thanh Hằng trở thành một trong hai đội có thành tích chung kém nhất dù rằng bức ảnh bìa đạt số điểm cao thứ nhì. Điều này đồng nghĩa với việc Thanh Hằng phải chọn hai trong ba thí sinh vào vòng nguy hiểm đối mặt với Hồ Ngọc Hà. Hai người mẫu đội của Hương Giang là Cao Ngân và Khloé Phương Nguyễn cũng bước vào vòng loại.

Á hậu Mai Ngô (bên trái) bật khóc nức nở tại The New Mentor. (Ảnh: BTC)

Trước việc Mai Ngô vào vòng loại, Dược sĩ Tiến đã "phá lệ" cứu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) mà không cần đặt câu hỏi. Lý giải về quyết định của mình, Dược sĩ Tiến cho biết, anh không dài dòng vì anh hiểu vị trí của mình tại chương trình The New Mentor là vì mục đích gì. "Tại sao quyền của tôi ngay thời điểm này không phải quyền loại mà quyền cứu thí sinh. Bởi vì tôi phải đảm bảo được rằng, trong cuộc chiến của các Super Mentor, cho dù ai "máu chơi game" cỡ nào thì tôi cũng phải giữ lại người tốt nhất trong đêm chung kết The New Mentor.

Tôi xin phép một lần không bình đẳng với các bạn, tôi không thể đối xử với tất cả y chang nhau trong khi các bạn đã có một quá trình khác nhau. Chính vì điều đó tôi không đặt câu hỏi nữa, bởi vì tôi hiểu được cho dù các bạn có trả lời câu hỏi tốt cỡ nào những điều cốt lõi người mẫu không có thì các bạn cũng chỉ là một nhà hùng biện chứ không phải người mẫu. Và ngày hôm nay, tôi ở đây không phải để cứu một hùng biện gia mà để cứu một người mẫu toàn năng mà chương trình đang hướng đến", Dược sĩ Tiến chia sẻ.

Dù đã lý giải về việc "phá lệ" cứu Mai Ngô khỏi vòng loại nhưng Dược sĩ Tiến vẫn vấp phải sự phản đối "nảy lửa" từ phía Hương Giang. Theo đó, Hương Giang cho biết, Thanh Hằng là người thừa hiểu khi đưa Mai Ngô vào vòng loại thì tỷ lệ bị loại rất khó.

"Mai Ngô giống như một tấm bùa hộ mệnh đội Thanh Hằng khi đưa vào như thế tôi thắc mắc Nhà sản xuất là anh (Dược sĩ Tiến - PV) sẽ không dám loại. Còn tôi mới là người lựa chọn công tâm ngày hôm nay. Bất kỳ ai "chơi chiêu" với Dược sĩ Tiến thì Dược sĩ Tiến đều không dám loại, vậy thì quá dễ rồi. Như vậy thì lần sau tôi cứ gửi những thí sinh mạnh nhất vào vòng loại là đảm bảo an toàn. Cuộc chơi nó cũng quá là dễ đoán", Hương Giang cho hay.

Trước những lý lẽ từ Hương Giang, Thanh Hằng đáp trả: "Mọi thứ phải công tâm theo ý của Hương Giang à? Hương Giang giữ điều đó mà dùng".

Hương Giang cho rằng, Mai Ngô là “tấm bùa hộ mệnh” đội Thanh Hằng tại The New Mentor 2023. (Ảnh: BTC)

Không khí căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm khi Dược sĩ Tiến nói với Hương Giang rằng: "Nếu em đã nói bạn ấy không xứng đáng đi vào phòng chờ thì bạn ấy (Mai Ngô - PV) càng không xứng đáng rời khỏi cuộc thi này. Và đó là quyết định của anh cho dù em có tin hay không thì đó là quyết định cuối cùng". Dù vậy, Hương Giang vẫn không phục quyết định "phá lệ" cứu Mai Ngô khỏi vòng loại. Cô nhắn nhủ đến Dược sĩ Tiến: "Anh là một người vẫn thể hiện sự cả nể của mình, anh vẫn luôn luôn sợ khán giả đánh giá anh".

Trước phản ứng từ Hương Giang khiến Dược sĩ Tiến bức xúc đáp trả: "Nếu anh sợ khán giả đánh giá thì anh đã không sử dụng câu hỏi để cứu các người mẫu của mình. Ngày hôm nay anh đã phá luật cứu Mai Ngô nghĩa là anh hoàn toàn không sợ khán giả đánh giá về quyết định của mình. Anh chỉ đang cố gắng giữ đúng mục tiêu chương tình hướng tới. Việc em tin hay không là quyền của em nhưng đây là quyền của anh đã được mọi người thống nhất từ đầu và anh đang sử dụng đúng quyền đó".

Phía Hương Giang vẫn tiếp tục cho rằng, quyết định "phá lệ" của Dược sĩ Tiến là không công bằng với các thí sinh khác khi bước vào vòng loại. Vì vậy, cô khuyên Dược sĩ Tiến: "Anh nên để dành câu hỏi cho đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam hoặc Miss Universe".

Á hậu Mai Ngô bật khóc nức nở tại The New Mentor

Trở về phòng chờ của chương trình, Mai Ngô đã bật khóc nức nở với Thanh Hằng. "Em xin lỗi đã luôn tỏ ra gánh vác và thật sự hôm nay quá sức với em vì em đang trong tình trạng sức khỏe không tốt. Nhưng vì em thấy chị quá đặt niềm tin vào em và em không muốn chị thất vọng nên em không dám từ chối chị.

Cả ngày hôm nay, em gắng ôm đồm những cái điều em muốn nói trong bài thuyết trình mà em quên ăn, em quên đi vệ sinh, em gặp những bất lợi về sức khỏe của chính mình. Những nỗ lực của em là em bị quá cố. Em thấy mình tệ và thấy thất vọng. Em rất hoang mang, từ lúc thi xong đến bây giờ em cũng không biết mình đang làm cái gì", Mai Ngô bộc bạch.

Thanh Hằng bật khóc vì thương học trò Mai Ngô. (Ảnh: BTC)

Mai Ngô cũng thừa nhận, cô tiếc nuối khi vì mình thể hiện không tốt gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. "Cơ hội của em mất đi em không tiếc nhưng em làm liên lụy tới các bạn bị mất đi cơ hội của mình sẽ là điều em hối hận suốt cuộc đời", cô nói. Lắng nghe những chia sẻ từ Mai Ngô khiến Thanh Hằng cũng bật khóc vì xúc động.

Kết quả The New Mentor tập 7, đội Thanh Hằng và Lan Khuê đều còn 3 thành viên; Hồ Ngọc Hà còn 2 thành viên. Trong khi đó, sau 6 tập giữ nguyên đội hình thì Hương Giang đã cùng lúc mất 2 thành viên trong một tập. Hiện tại, đội hình còn lại của 4 đội như sau: Đội Hương Giang còn 4 thí sinh là Đỗ Thị Hương Giang, Vũ Thúy Quỳnh, Chúng Huyền Thanh, Nguyễn Thị Trà My. Đội Hồ Ngọc Hà còn 2 thí sinh là Nguyễn Đình Như Vân, Nguyễn Lâm Châu. Đội Thanh Hằng còn 3 thí sinh là Mai Ngô, Nguyễn Thị Kim Phương, Bùi Tường Vân. Đội Lan Khuê còn 3 thí sinh là Đỗ Thị Thanh Hoa (Pông Chuẩn), Nguyễn Thị Kim Nhung và Lê Thu Trang

Lịch chiếu The New Mentor 2023 khi nào?

The New Mentor gồm 9 tập với sự xuất hiện của 4 vị huấn luyện viên đình đám là Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê. Vai trò của các vị huấn luyện này là lựa chọn ra những gương mặt người mẫu sáng giá hội tụ đủ những kỹ năng chuyên môn, phù hợp với xu thế mới của thị trường để bước vào đêm chung kết tìm ra người chiến thắng xứng đáng.

Lịch chiếu The New Mentor 2023 chính thức phát sóng vào lúc 20h30 thứ Sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 11/8. Tập 8 The New Mentor sẽ lên sóng vào lúc 20 ngày 29/9/2023 trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment và 20h30 trên kênh On Sports + thuộc hệ thống kênh VTVcab.

Dân Việt xin gửi đến quý độc giả link xem trực tiếp The New Mentor 2023:

https://www.youtube.com/channel/UCVqClKhvPRMtVaEEaxgY35A