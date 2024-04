Chuỗi trải nghiệm hẹn hò vui hết nấc ở Grand World cho các cặp đôi

Lưu giữ kỷ niệm ở những điểm check-in đẹp không tì vết



Quán cà phê lãng mạn bên hồ Tây, phố đi bộ, phố cổ quanh hồ Hoàn Kiếm hay đến rạp chiếu phim... không còn là lựa chọn thời thượng với Gen Z. Thay vào đó, điểm đến mới đang được lòng thế hệ này phải kể tới là Grand World - vũ trụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng mới ở phía Đông Hà Nội. Sau hành trình nhanh chóng trên những chiếc xe buýt điện VinBus miễn phí, một "khu vườn tình yêu" sẽ mở ra trước mắt mà không ai muốn bỏ lỡ cơ hội bước vào.

Grand World giống như một phim trường khổng lồ với nhiều góc check-in đẹp từng centimet.

Grand World hấp dẫn các cặp đôi bởi không gian nào cũng đẹp, cũng có thể trở thành góc check-in cho ra đời những tấm ảnh gây bão mạng xã hội. Trong đó, điểm đến đầu tiên là cầu Đông - Tây, nơi đón hoàng hôn đẹp nhất ở phía Đông Hà Nội. Chỉ cần chống tay hoặc dựa lan can, quay nửa người ngược nhìn vào ống kính là đôi bạn đã có khung cảnh panorama không khác gì trời Tây.

Bước lên cầu Viva, góc chụp đỉnh nhất là đứng giữa thân cầu, các cặp đôi sẽ có ngay tấm ảnh mộng mơ khi có dòng sông Venice trong trẻo, xanh ngắt làm background, phía xa là Tháp Đồng Hồ. Đến Grand Word hẹn hò mà chưa chụp ảnh bên con tàu Grand Voyage khổng lồ cũng là chưa trọn vẹn. Đôi bạn chỉ cần đứng ngay mũi tàu, thoải mái dạo bước đi lại tự nhiên, nhẹ nhàng và bấm máy là đã có ngay bộ hình ấn tượng.

Đặc biệt, ngày 26/4 tới đây, phân khu K-Town chính thức khai trương, những góc nhà, dãy phố đậm chất Á Đông tại đây chính là một phim trường khổng lồ, giúp các cặp trai xinh, gái đẹp thỏa sức sáng tạo những bức ảnh tình tứ, lãng mạn.

Foodtour mỹ vị nhân gian - Con đường ngắn nhất tới trái tim

Chỉ cần đi dọc hai bờ sông Venice thơ mộng, một thế giới ẩm thực với đủ mỹ vị nhân gian sẽ mở ra với menu không thiếu gì những đặc sản nổi tiếng, những không gian thưởng thức lãng mạn đang trở thành xu hướng với người trẻ.

Nếu muốn thưởng thức hương vị phương Nam, đừng bỏ qua Cơm tấm Bà Chìa với món cơm niêu, cơm tấm Sài Gòn. Trên nhiều diễn đàn ẩm thực, địa chỉ này được đánh giá "cơm tấm Sài Gòn chuẩn vị, ngon nhức nách".

Grand World có sự hiện diện của đủ món ngon các vùng miền.

Xuôi ra miền Trung, Nét Huế là điểm hẹn của những món ăn dễ gây thương nhớ với cơm hến, các món chè, gỏi cuốn các loại, nem lụi, cháo tôm đất… hay các món cuốn tại Bánh tráng Hoàng Bèo.

Nếu là tín đồ của ẩm thực miền Bắc, ở Grand World không khó để tìm quán bún chả, phở nổi tiếng của Hà Nội. Khi muốn đổi vị, chọn một không gian sang trọng thì Vua Cá Lăng cũng đáng để ăn thử một lần. Nhà hàng này có view nhìn thẳng ra sông Venice nên nếu cuộc hẹn hò vào buổi tối, bữa ăn sẽ "cực chill" khi hưởng trọn tầm view triệu đô lung linh, huyền ảo, trên bến, dưới thuyền.

Quán nhậu Tự Do là điểm hẹn hò được nhiều cặp đôi yêu thích.

Nếu là người có gu sôi động, Quán nhậu Tự Do sẽ là điểm đến "hợp cạ". Quán nhậu nổi tiếng này nằm kế bên quảng trường The Grande náo nhiệt với dãy bàn kê sát bờ sông – vị trí vàng để thưởng thức show The Grand Voyage nổi tiếng.

Dành tặng nhau món quà tình yêu trong thiên đường mua sắm

Sau khi khám phá thiên đường ẩm thực, còn gì tuyệt vời hơn nếu các cặp đôi tay trong tay dạo phố mua sắm và dành tặng nhau những món quà dễ thương, làm kỷ niệm cho hành trình đáng nhớ.

Là "thánh địa thời trang" mới ở phía Đông, Grand World hội tụ hàng trăm thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Trong đó, những đấng nam nhi tinh tế có thể đưa người thương tới ECOCHIC Việt Nam để tìm kiếm những bộ đồ đôi thời thượng. BOO - một thương hiệu đình đám đang được lòng giới trẻ cũng đã đổ bộ về đây ngay từ khi tổ hợp mới khai trương. Nếu muốn chọn một món đồ với tâm ý cùng nhau đồng hành bền bỉ trên chặng đường phía trước, shop giày F1 Enter sẽ là lựa chọn phù hợp…

Thăng hoa cảm xúc trong không gian giải trí - nghệ thuật

Đến Grand World để hẹn hò cuối tuần, cặp đôi sẽ bất ngờ với nhiều cung bậc cảm xúc thăng hoa trong mê cung vui chơi, giải trí, nghệ thuật.

Đi thuyền Gondola trên sông Venice giữa những dãy shop lung linh ánh đèn là một trải nghiệm "must-try" vào buổi tối, để tận hưởng giây phút thư thái tuyệt đối. Nếu muốn thử cảm giác mạnh, hãy lựa chọn Magic Bike, Balloon Tower, Sky Drop hoặc tìm tới nhà gương, nhà ma với nhiều điều thú vị bên trong. Vào mùa hè, "thực đơn" các trò mạo hiểm sẽ còn nhiều hơn nữa khi thế giới đại dương ở VinWonders Hà Nội Wave Park và VinWonders Hà Nội Water Park mở cửa.

Grand World là nơi thăng hoa của tình yêu đôi lứa.

Đặc biệt, Grand World mở ra vô số không gian nghệ thuật đích thực giúp các đôi uyên ương thăng hoa cảm xúc với hành trình trải nghiệm "0 đồng". Đó là show diễn thực cảnh The Grand Voyage hoành tráng với sự tham gia của hơn 60 diễn viên, kết hợp công nghệ mapping 3D trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á… Qua 40 phút trình diễn, khán giả sẽ đi từ sự ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác với cảm giác như đang được đi khắp thế gian cùng người thương.

Các cặp đôi cũng không phải chờ đợi đến Tết mới được check-in với bầu trời đêm rực rỡ sắc màu nữa. Bởi từ tháng 3 vừa qua, trình diễn pháo hoa đã là một sự kiện diễn ra hàng ngày tại Grand World. Cùng với các chương trình biểu diễn đường phố, âm nhạc châu Âu thường xuyên diễn ra, các show nghệ thuật bom tấn cũng được tổ chức vào các dịp đặc biệt, mở ra những thiên đường hò hẹn mà những đôi tình nhân khó "say No", nhất là vào những dịp cuối tuần.