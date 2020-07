Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại: Sản xuất theo chuỗi, nông dân trồng rừng tăng thu nhập

Đẩy mạnh xây dựng các mô hình liên kết nông dân

Thực hiện Chương trình FFF, trong thời gian qua, Hội ND tỉnh Hòa Bình đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia liên kết sản xuất, thành lập được 2 HTX, 3 THT hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, FFF Hoà Bình đã tổ chức 3 cuộc hội thảo bàn tròn tại các xã, trong đó có các ban, ngành tham gia, qua đó để các thành viên đưa ra các khó khăn và tìm giải pháp xử lý cùng sự hỗ trợ, chia sẻ của chính quyền, các ngành. Ngoài ra, các thành viên được tổ chức đi tham quan các mô hình trồng rừng, trồng nông sản hữu cơ, các mô hình chống biến đổi khí hậu để học tập. Hội ND tỉnh Hoà Bình còn chủ động tranh thủ nguồn lực từ các ban, ngành, tổ chức trong và ngoài địa phương; lồng ghép các buổi tập huấn FFF với các chương trình khác.

Bà Nguyễn Thị Hương Hải - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Hòa Bình

Thu nhập cao từ trồng rau hữu cơ

Nhờ tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất và mô hình kinh tế tập thể do Hội ND và Ban quản lý dự án Chương trình FFF tổ chức, những người nông dân chúng tôi đã biết áp dụng kỹ thuật trồng rau, củ, quả sạch, mang lại thu nhập cao hơn và liên kết sản xuất để tiêu thụ sản phẩm. HTX Nông nghiệp hữu cơ Đông Sang được thành lập từ cuối năm 2019 với 11 thành viên trên cơ sở tổ hợp tác trồng rau an toàn hoạt động từ năm 2016. HTX hiện trồng các loại rau: Bắp cải, bí xanh, đỗ leo… với quy mô 10,5ha. Mỗi tháng HTX xuất bán ra thị trường hơn 20 tấn rau hữu cơ, doanh thu đạt hơn 140 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí của các thành viên HTX đạt từ 10 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Anh Vì Văn Tùng (dân tộc Thái) - Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La).

