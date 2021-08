HLV người Trung Quốc của "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng đột ngột qua đời

Chuyên gia Trung Quốc qua đời ngày 11/8

Đầu giờ chiều nay trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin chuyên gia bơi lội Huang Guohui (Hoàng Quốc Huy) - người thầy của "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng trong nhiều năm qua và giúp anh giành vé chính thức dự Olympic Tokyo 2020 bất ngờ qua đời.

Chuyên gia Trung Quốc Hoàng Quốc Huy là người có công lớn nâng tầm "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam. Ảnh: Độc Lập (Báo Thanh Niên)

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN dự Olympic Tokyo đã xác nhận thông tin trên:

"Sau khi trở về Việt Nam, chuyên gia Hoàng Quốc Huy cùng đoàn TTVN đã thực hiện quá trình cách ly tại một khách sạn ở Hà Nội, không được ra khỏi phòng.

Chiều 11/8 vừa qua, chúng tôi đã được công an thông báo về việc ông Hoàng Quốc Huy qua đời. Lý do vì sao chuyên gia bất ngờ qua đời còn phải chờ điều tra từ phía công an".

Chuyên gia Hoàng Quốc Huy giúp Nguyễn Huy Hoàng giành 1 HCB, 1 HCĐ ASIAD 2018. Ảnh: Độc Lập (Báo Thanh Niên)

Trở lại quá khứ, chuyên gia Trung Quốc Hoàng Quốc Huy là người có công lớn giúp "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tỏa sáng với tấm HCĐ bơi tự do 800m nam, HCB bơi tự do 1500m nam ASIAD 2018 và sau đó là "cú đúp" HCV SEA Games 30 năm 2019 (Philippines).

Tại Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Huy Hoàng cũng thi đấu đầy nỗ lực ở nội dung 800m, 1500m tự do nam dù anh không thể giành vé lọt vào đường bơi chung kết nội dung.