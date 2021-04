Chuyên gia giáo dục phản ứng thế nào sau vụ nam sinh lớp 9 cầm dao đâm bạn tử vong?

Theo báo cáo hỏa tốc của UBND huyện Đan Phượng, khoảng 8 giờ 50 ngày 1/4, trong giờ ra chơi sau tiết học thứ 2, N.Q.K (15 tuổi, trú xã Hồng Hà, H.Đan Phượng) là học sinh lớp 9C Trường THCS Hồng Hà đã dùng dao bầu đâm vào bụng em H.V.H.D (14 tuổi, trú xã Hồng Hà; là học sinh lớp 8A Trường THCS Hồng Hà), khiến D. gục tại chỗ.

Em D. được đưa đến Trạm y tế xã Hồng Hà sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng cấp cứu nhưng đã tử vong lúc 10 giờ ngày 1/4 tại bệnh viện huyện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Đan Phượng đã chỉ đạo khẩn Công an huyện Đan Phượng phối hợp với các bên liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tương tự.

Trong ngày 1/4, Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng cũng có văn bản chỉ đạo các trường học trên địa bàn đẩy mạnhcông tác an ninh, an toàn trường học.

Cụ thể, Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng yêu cầu các trường học trên địa bàn tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học, các giải pháp an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ, ngoại khóa.

Ngoài ra, lãnh đạo các trường cần phối hợp với công an địa phương và phụ huynh để đảm bảo tốt nhất công tác an ninh, an toàn trường học. Các giáo viên cần nắm bắt tâm lý của học sinh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chủ tịch TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thanh tra, xử lý dứt điểm vụ việc này, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan trong vụ việc này.