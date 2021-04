Hà Nội: Học sinh lớp 8 đâm học sinh lớp 9 tử vong

Ngày 1/4, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra làm rõ việc một học sinh trên địa bàn bị đâm tử vong.

Trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cho biết, vào khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 1/4, em N.V.H.D (học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Hà) đang dự một đám cưới trên địa bàn thì xảy ra mâu thuẫn với Q.K (học sinh lớp 8, trường THCS Hồng Hà). Trong lúc cãi vã, D. bị K. dùng dùng hung khí đâm vào vùng ngực.

Phát hiện sự việc, người dân liền đưa em D. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Mâu thuẫn tại đám cưới, học sinh lớp 9 bị đâm tử vong. Ảnh minh hoạ

"Đây là sự việc không may xảy ra do sự bồng bột của các cháu. Hiện xã đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc", vị lãnh đạo xã thông tin thêm.



Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ K. để lấy lời khai làm rõ sự việc.