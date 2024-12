Chuyên gia hàng đầu của Ukraine cảnh báo đáng sợ, người Ukraine có thể biến mất

Cảnh một con phố vắng tanh ở Kiev, Ukraine, chụp ngày 19/4/2020. Ảnh Global Look Press

Bà cho biết tỷ lệ sinh cực thấp và tỷ lệ tử vong cao có thể dẫn đến sự diệt vong của dân tộc này trong khoảng 180 năm nữa. Bogomolets có bằng sau tiến sĩ về y khoa, cũng như danh hiệu 'bác sĩ danh dự của Ukraine'.



Theo chuyên gia, quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ tử vong tăng "điên rồ, thảm khốc" kết hợp với tình trạng số lượng trẻ sơ sinh tiếp tục giảm.

Bogomolets phát biểu trên chương trình Vechir.Live được phát sóng trên YouTube rằng: "Nếu mô hình này vẫn tiếp diễn, thậm chí không tính đến những mất mát và di cư liên quan đến chiến tranh… Với tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong như vậy, quốc gia Ukraine sẽ bị xóa sổ trong vòng 180 năm nữa".

Chuyên gia y tế cảnh báo rằng đất nước chỉ có 6 thế hệ thời gian để đảo ngược xu hướng này. Nếu không, "sẽ không còn người Ukraine nào", bà nói, đồng thời nói thêm rằng lãnh thổ Ukraine sẽ có một số người khác sinh sống "những người sẽ không còn là người Ukraine nữa".

Cuộc xung đột với Moscow đã gây ra tổn thất nặng nề. Chỉ riêng tổn thất quân sự của Ukraine đã lên tới hơn nửa triệu kể từ tháng 2/2022, theo Bộ Quốc phòng Nga. Khoảng 6,6 triệu người đã rời khỏi đất nước tính đến tháng 7/2024, theo công ty tổng hợp dữ liệu Statista của Đức.

Truyền thông Ukraine đưa tin rằng dân số nước này có thể đã giảm tới 10 triệu người trong gần 3 năm giao tranh, xét đến cả tổn thất liên quan đến xung đột và di cư. 1/4 người Ukraine chạy trốn ra nước ngoài cũng không muốn quay trở lại, các hãng tin cho biết.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện ước tính dân số Ukraine chỉ hơn 37,7 triệu người vào năm 2023, giảm so với mức 44,3 triệu người vào năm 2021 và gần 50 triệu người vào năm 2000. Theo WHO, con số đó đã giảm đều đặn ngay cả trước cuộc xung đột với Nga và dự kiến sẽ giảm thêm xuống còn dưới 32 triệu người vào năm 2050.

Vào tháng 10, Florence Bauer, Giám đốc khu vực Đông Âu và Trung Á của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), đã mô tả tình hình ở Ukraine là một "cuộc khủng hoảng nhân khẩu học", giải thích rằng "tỷ lệ sinh đã giảm mạnh xuống còn một con trên một phụ nữ - tỷ lệ sinh thấp nhất ở châu Âu và là một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới". Bà nói thêm rằng dân số của quốc gia này đã giảm hơn 10 triệu người kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng năm 2014 sau cuộc đảo chính Maidan ở Kiev.