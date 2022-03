Chuyên gia Mỹ nói về chiến dịch tin giả trong chiến sự Nga-Ukraine: Phương Tây không nên tự đánh lừa mình

Bill Roggio là thành viên cấp cao tại Foundation for Defense of Democracies (FDD) - một tổ chức phi lợi nhuận và vận động hành lang có trụ sở tại Washington, D.C., Mỹ kiêm biên tập viên của Tạp chí Chiến tranh Dài hạn của FDD - chuyên xuất bản các bài phân tích về các cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu từ Afghanistan và Pakistan đến Syria, Iraq, Yemen, Somalia, Bắc Phi, Iran.... Ông cũng là chủ tịch của công ty truyền thông phi lợi nhuận Public Multimedia Inc.

Bill từng phục vụ trong lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ và từng tham chiến ở Iraq từ năm 2005 đến năm 2008, và tại Afghanistan vào năm 2006.

Trước đó, từ năm 1991 đến năm 1997, Bill phục vụ trong quân đội Mỹ với vai trò là một lính đặc công và lính bộ binh.



Các bài bình luận của Bill đã được đăng trên nhiều cơ quan truyền thông lớn của Mỹ như The New York Times, The Weekly Standard, The Daily Beast, National Review, The Washington Post , The Los Angeles Times, CNN, Foreign Policy và Bloomberg...