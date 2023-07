Lượng giao dịch căn hộ chung cư chiếm 80% toàn thị trường bất động sản

Theo dữ liệu nghiên cứu của VARS, thị trường bất động sản Việt Nam quý II/2023 với những diễn tiến tích cực hơn quý I/2023 nhưng vẫn cần thêm các động lực mạnh mẽ hơn để có thể tạo sức bật, giúp thị trường sớm "đảo chiều". Nguồn cung ra thị trường trong quý đạt khoảng 20.000 sản phẩm.

Lượng giao dịch trong quý II/2023 ghi nhận phục hồi nhẹ, đạt khoảng 3.704 giao dịch (xấp xỉ 18% tổng nguồn cung mở bán mới), tăng hơn 30% so với quý trước nhưng vẫn giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sản phẩm được giao dịch đều là các sản phẩm có chất lượng xây dựng cao, pháp lý minh bạch với giá thành phù hợp. Trong đó, 80% lượng giao dịch là căn hộ chung cư có pháp lý "sạch", phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, phát sinh từ cả các khách hàng mua phục vụ nhu cầu ở thực và cả nhà đầu tư.

VARS tổ chức hội nghị báo cáo tình hình thị trường bất động sản quý II/2023 (Ảnh: TN)

Theo VARS, lượng giao dịch của thị trường bất động sản chỉ có thể bật tăng nếu nguồn cung được cải thiện với nhiều sản phẩm đa dạng và mức giá phù hợp với thu nhập trung bình, cũng như tài sản đã tích lũy của đại đa số người dân. Nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn tài chính do tình hình kinh tế chung, bị "chôn vốn" ở các dự án trước đó trong khi điều kiện vay mua ngày càng siết chặt.

Bên cạnh đó, giá bất động sản nhà ở thứ cấp, đặc biệt là sản phẩm đất nền có sự phân hóa theo phân khúc giá. Dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu thực, có giá dưới 2 tỷ đồng/sản phẩm, ghi nhận mức giá tăng khoảng 5-7% so với quý trước, một số khu vực ghi nhận hàng trăm giao dịch thành công.

Ngoài ra, phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục tăng cao với nhu cầu thuê, mua tăng vọt, nhất là ở phân khúc bình dân và trung cấp. Trong khi các sản phẩm cao cấp, giá tiếp tục có sự điều chỉnh giảm, 20-30% so với đỉnh sốt với tốc độ thanh khoản chậm, đây vẫn là mức giá "cắt lãi" khi mua trực tiếp từ chủ đầu tư của các nhà đầu tư trung, dài hạn.

Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ

Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng Chính phủ, phía Đông là thị trường đi sau nhưng có lợi thế to lớn về hạ tầng giao thông, quỹ đất, cơ chế để thị trường bất động sản có thể phát triển mạnh mẽ.

"Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội đang trên hành trình vươn lên trở thành thị trường nhiều tiềm năng, hứa hẹn sẽ là vùng trũng thu hút đông đảo nhà đầu tư đổ về. Khu vực này hướng đến sự phát triển bền vững, đồng bộ chứ không "thời vụ, chộp giật". Đặc biệt, tại đây đang được ưu ái đẩy mạnh phát triển hạ tầng, trong đó huyện Gia Lâm sẽ lên quận vào thời điểm cuối năm", ông Thiên chia sẻ.

Thị trường bất động sản phía Đông sẽ là tọa độ mới của Hà Nội (Ảnh: TN)

Ngoài ra, PGS. TS. Trần Đình Thiên cũng khẳng định phía Đông Hà Nội sẽ nhanh chóng tăng tốc trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ đầu tư tại thị trường bất động sản Thủ đô. Tọa độ phía Đông định hình chuẩn mức đô thị hiện đại cho Thủ đô, rộng ra là vùng trọng điểm Bắc Bộ vì có 3 cực tăng trưởng kinh tế được kết nối là Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Đồng quan điểm, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và phát triển bất động sản SGO Homes, thành viên Tổ công tác thị trường VARS cho biết, trước đây, giai đoạn từ năm 2008-2018, khi nói đến thị trường bất động sản Hà Nội, nhà đầu tư chỉ nhắc đến khu vực phía Tây và Bắc thành phố. Trong vòng 5 năm trở lại đây, thị trường bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt các dự án đại đô thị "all in one" đẳng cấp cùng với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

"Trước năm 2020, lực cầu chủ yếu là cầu đầu tư thì từ năm 2020, xuất hiện nhiều hơn đối tượng khách hàng mua để ở. Thời gian tới, đô thị khu vực phía Đông Hà Nội sẽ đón nhận lực cầu mạnh mẽ từ làn sóng dịch chuyển dân cư từ khu vực trung tâm HN, vốn đã bị quá tải với quỹ đất cạn kiệt", ông Chung nhận định.

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho biết trong vòng 5 năm qua, thị trường bất động sản khu vực phía Đông đã hình thành và phát triển mạnh mẽ, được rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, tiếp cận, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

"Các dự án đại đô thị chú trọng cảnh quan, môi trường sống gắn liền với tiện ích của cư dân cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng góp phần tạo nên một diện mạo mới, tạo ra sự sôi động cho thị trường bất động sản khu vực phía Đông Thủ đô. Sở hữu nhiều lợi thế để phát triển bất động sản cùng lịch sử tăng giá ấn tượng của các dự án bất động sản đang hiện hữu, khu vực phía Đông sẽ là tọa độ mới của thị trường bất động sản thủ đô trong tương lai", ông Đính nhận định.