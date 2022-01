Chuyên gia nói về người đứng sau biểu tình ở Kazakhstan

Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình ở Almaty, Kazakhstan, Ảnh AP

Dịch vụ báo chí của Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan (NKB) ngày 8/1 đã thông báo về việc bắt giữ cựu chủ tịch KNB Karim Massimov và những người khác vì tình nghi phản quốc.



"Các sự kiện diễn ra vừa rồi là một cuộc đảo chính có chủ đích, bao gồm cả sự tham gia của Ủy ban An ninh Quốc gia với vai trò đầy đủ của mình. Ở đây có ít nhất hai giả thuyết. Hoặc là Ủy ban An ninh Quốc gia "che chắn" toàn bộ quá trình "nuôi dưỡng" chiến binh trên lãnh thổ của mình, hoặc phương án thứ hai là Ủy ban An ninh Quốc gia can dự trực tiếp vào việc tổ chức đảo chính cùng với một nhóm quyền lực nào đó. Lẽ ra Ủy ban An ninh Quốc gia phải phát hiện được sự thâm nhập của đại diện các quốc gia nước ngoài có khuynh hướng cực đoan, bao gồm các thành viên của các phong trào tôn giáo phi truyền thống", ông nói.

Theo ý kiến của ông, kịch bản về việc chiếm giữ Almaty và nỗ lực tuyên bố nó là thủ đô đã được tính toán kỹ càng.

"Thứ nhất, điều này rất thuận tiện, xét từ góc độ có thể gây hoang mang cho người dân ở đó và lôi kéo dân thường tham gia bạo loạn. Vì ở đó có một số lượng đáng kể những người thuộc dạng cận biên, cách nói này hơi thiếu tế nhị, nhưng thực sự đó là những người không có việc làm ổn định, họ không có gì để mất...", ông Selteev nói.

Ngoài ra, Selteev cũng ghi nhận sự đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO trong việc giúp giải quyết xung đột ở Kakhazstan.

Các cuộc biểu tình hàng loạt ở Kazakhstan bắt đầu vào những ngày đầu năm 2022. Khi đó cư dân phản đối việc tăng giá khí hóa lỏng gấp đôi, tiếp theo là cuộc biểu tình lan rộng trên nhiều thành phố khác. Tại Almaty, thủ đô cũ của nước cộng hòa, trong hai ngày 4 và 5 tháng 1, đã xảy ra đụng độ với lực lượng an ninh, cảnh sát sử dụng khí cay và lựu đạn gây choáng. Internet đã bị ngắt và tạm thời dừng việc phát sóng một số kênh truyền hình trên địa bàn Kazakhstan. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trong cả nước.