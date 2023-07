Đó là nhận định của bà Lê Thị Loan - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia với phóng viên Dân Việt về tình hình nắng nóng đang diễn ra.



Chuyên gia thời tiết: Nắng nóng kéo dài đến giữa tháng 7, đây có phải là mùa hè nắng nóng lịch sử? Nguồn: NCHMF

Mùa hè 2023 nắng nóng khốc liệt nhất lịch sử?

Nói về nguyên nhân đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra ở miền Bắc và miền Trung, trao đổi với phóng viên báo Điện tử Dân Việt, bà Lê Thị Loan, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp một số thông tin mà nhiều người đang rất quan tâm.

Theo đó, từ ngày 29/6 đến nay, ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Nguyên nhân đợt nắng nóng này do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, gió mùa Tây Nam gây ra hiệu ứng Phơn làm cho độ ẩm trong không khí giảm thấp.

Trong tháng 6 ở Trung Bộ đã xảy ra đợt nắng nóng kéo dài 14 ngày từ ngày 10-23/6. Trong đợt nắng nóng này đã kéo dài 9 ngày và dự báo 10 ngày tới nắng nóng diện rộng vẫn xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

"Vì vậy có thể khẳng định đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa hè đến nay. Tuy nhiên đây không phải là đợt nắng nóng gay gắt nhất của mùa bởi từ ngày 4-7/5 ở Trung Bộ, nhiều nơi nhiệt độ cao nhất đã vượt giá trị lịch sử như trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) đo được 44,1 độ C, vượt giá trị lịch sử là 41,1 độ, trạm Quỳ Châu (Nghệ An) là 43,2 độ, vượt giá trị lịch sử là 41,8 độ, trạm Tương Dương (Nghệ An) là 44,2 độ, vượt giá trị lịch sử là 42,7 độ", bà Loan cho hay.

Diễn biến nắng nóng trong những ngày tới, bà Lê Thị Loan cho biết, Bắc Bộ trong ngày hôm nay và ngày mai duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm ngày 8/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông. Sang ngày 9/7, nắng nóng chỉ còn xuất hiện ở khu vực đồng bằng và trung du. Trong những ngày tiếp theo, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ.

Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao, đặc biệt là khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình, nền nhiệt cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu đây có phải là mùa hè có nắng nóng lịch sử, bà Lê Thị Loan cho hay, trong tháng 7, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn xảy ra đến khoảng giữa tháng. Nửa cuối tháng 7, nền nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm, khả năng nắng nóng không còn gay gắt và kéo dài. Đến tháng 8 và tháng 9, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng nhưng không còn gay gắt và kéo dài nữa.

"Đến thời điểm hiện tại chưa thể kết luận đây có phải là mùa hè nắng nóng lịch sử hay không. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay thì nhiều nơi đã đo được nhiệt độ vượt giá trị lịch sử từng quan trắc như vừa nêu", Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nói.

Nắng nóng kéo dài, người dân cần làm gì?

Chuyên gia khuyên, với tình hình nắng nóng hiện nay, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ cháy rừng cao. Không nên làm việc lâu ngoài trời vì nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ, sốc nhiệt khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Đồng thời trong điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ khiến chỉ số tia UV tăng cao gây hại cho con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

"Điều cần lưu ý nữa là nhiệt độ chúng tôi đưa ra trong các bản tin chênh lệch từ 2-4 độ so với nhiệt độ ngoài trời, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa", bà Loan nhấn mạnh.

Để phòng tránh, đối với người dân ở những nơi có nắng nóng nên cảnh giác nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng. Người dân cũng không nên làm việc lâu ở ngoài trời vì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Đồng thời, trong điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ khiến chỉ số tia cực tím (UV) tăng cao gây hại đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cần chú ý thêm rằng, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Ngoài ra, hiện đang là giai đoạn bước vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, trẻ em tham gia tắm tại các sông, suối, hồ tăng cao. Các gia đình không quản lý chặt chẽ và có các biện pháp an toàn cho trẻ khi tắm tại các sông, hồ, suối sẽ rất nguy hiểm và dẫn đến hiện tượng đuối nước.

Theo thống kê của Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước, thậm chí nhiều trẻ biết bơi vẫn tử vong do bơi tại khu vực nước sâu nguy hiểm hoặc do cứu bạn. Các trường hợp trẻ em đuối nước xảy ra tập trung vào những tháng hè.

Để phòng tránh đuối nước cho trẻ, nhất là trong những tháng hè nắng nóng, các gia đình cần thực hiện các biện pháp như: dạy cho trẻ biết bơi sớm, hướng dẫn trẻ em tắm gần bờ, đặc biệt là ở biển, chỉ bơi ở những nơi có người, phương tiện cứu hộ, khu vực dành cho trẻ em, mặc áo phao khi tắm hoặc khi tham gia giao thông đường thủy. Các khu vực sông, suối, ao, hồ, vùng nước sâu… phải có cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ đuối nước...