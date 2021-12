Chuyện hậu trường chuyên án truy lùng “ông trùm” ma túy ở vùng biên

Suốt mấy tháng trời, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an huyện Mường Lát và công an các đơn vị chức năng lăn lộn khắp các bản biên giới ở Mường Lát, nỗ lực bắt giữ các đối tượng, trả món nợ cho đồng đội…

“Con cáo già” trong “làng” ma túy

Khoảng 20h ngày 6/2/2021, tổ công tác của Công an huyện Mường Lát do đồng chí Phạm Văn Vương, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy làm tổ trưởng đang đi tuần tra trên QL 16.

Đối tượng Sùng A Chía.

Khi đi đến phận bản Mau, xã Mường Lý, huyện Mường Lát thì phát hiện 1 đối tượng nghi vấn đi xe máy theo hướng ngược chiều. Ngay sau đó, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng cầm súng đang đi trên đường. Nghi vấn các đối tượng này có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma tuý nên tổ công tác đã dừng xe, yêu cầu các đối tượng chấp hành làm việc theo quy định.

Đồng chí Vi Văn Luân đi trước, đồng chí Đặng Văn Dũng, Hà Văn Phìn và Vũ Văn Nhất cùng nhau tiến lại gần các đối tượng để kiểm tra thì bất ngờ bị một đối tượng cầm súng bắn thẳng vào ngực anh Luân khiến anh Luân trúng đạn gục xuống đường. Tiếp đó, đối tượng này hô to: “Bắn nó đi”. Thấy vậy, đối tượng đứng ngay sau cầm khẩu súng (dạng súng kíp) bắn thẳng về phía tổ công tác.

Gây án xong, chúng lập tức bỏ chạy. Tổ công tác chạy đến đỡ đồng chí Vi Văn Luân, đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Vi Văn Luân đã hy sinh trên đường.

Cùng với công tác lo hậu sự cho đồng chí Vi Văn Luân, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường, nghe án, chỉ đạo lực lượng chức năng truy bắt đối tượng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được nhóm đối tượng bắn đồng chí Vi Văn Luân, trong đó, đối tượng trực tiếp sát hại anh Luân là “trùm” ma túy Sùng A Chía, SN 1981, trú ở bản Cánh Cộng, xã Trung Lý, Mường Lát. Chía có 1 tiền án về tội tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy vào năm 2011, là đối tượng manh động, có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí trái phép.

Bến đò – nơi lực lượng chức năng xuất phát để sang bản Tà Cóm.

Chía cầm đầu đường dây mua bán trái phép ma túy qua biên giới với nhiều thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Đặc biệt, Chía quy tụ rất nhiều đàn em để sai khiến, bảo vệ hắn trong các “thương vụ” mua bán ma túy. Để thể hiện rõ vai trò “ông trùm”, Chía trang bị cho mình 3-4 khẩu súng các loại, lúc nào cũng kè kè bên người, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai khiến hắn “ngứa mắt”.

Chiều 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Mường Lát đã tiến hành bắt giữ Sùng A Tông là một trong 4 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm ma túy đã dùng súng tấn công, chống trả lực lượng Công an.

Sùng A Chía và Ngân Văn Lái SN 1989 trú ở bản Pạo, xã Trung Sơn, Quan Hóa hợp tác buôn ma túy. Tuy nhiên, do Chía nghi ngờ Lái giở mặt, đồng thời nghĩ rằng Lái đang có ý định tố cáo hành vi mua bán ma tuý của mình với công an nên Sùng A Chía đã gọi cho đồng bọn là Sùng A Tông, SN 1991, Phàng A Páo, SN 1994 và Thào A Minh, SN 2000 đều ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, đến khu vực khe đá gần nhà Thào A Minh rồi đưa ma túy cho Tông, Páo, Minh sử dụng.

Sau khi cả bọn phê ma túy, Chía bảo chúng mang theo súng đến bản Mau, xã Mường Lý để nhận tiền mua ma túy của Ngân Văn Lái. Chía nói mình nghi ngờ Lái sẽ tố cáo Chía buôn ma tuý để công an bắt mình, nếu công an vây bắt mình thì sẽ nổ súng chống trả để tẩu thoát. Nghe vậy, tất cả các đối tượng đều đồng ý.

Sùng A Tông cầm súng đi thuyền một mình từ bản Tà Cóm, xã Trung Lý sang bản Mau, xã Mường Lý trước. Khi gặp Tông ở bên phía bờ sông, các đối tượng cùng nhau đi đến khu vực chân núi, Chía và các đối tượng ẩn nấp ở chân núi (ta-luy dương) chờ đợi Ngân Văn Lái đi đến để xem xét tình hình an toàn mới nhận tiền.

Khoảng 20h cùng ngày, Lái đi xe máy đến điểm hẹn, thấy Sùng A Tông và Thào A Minh đều đang cầm súng ngồi ở gần tảng đá lớn của chân núi, Lái dừng xe lại gọi Tông và Minh xuống nhưng Tông và Minh không xuống. Lái không nói chuyện nữa mà quay xe rời đi. Thấy thế, Sùng A Chía và Sùng A Tông vác theo súng đi xuống đường để quan sát.

Khi đó, tổ công tác của Công an huyện Mường Lát đi đến gần hiện trường thì gặp Ngân Văn Lái đi xe máy theo hướng ngược chiều. Ngay sau đó, tổ công tác thấy Sùng A Chía, Sùng A Tông cầm súng đang đi trên đường. Khi tổ công tác yêu cầu các đối tượng chấp hành làm việc theo quy định, lập tức các đối tượng nổ súng chống trả rồi bỏ trốn.

Cuộc bắt giữ trong hang núi

Bắt được Sùng A Tông, nhưng hắn mới chỉ là mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy này, “ông trùm” là Sùng A Chía vẫn chưa bắt được.

Tổ công tác cho đối tượng Sùng A Chía uống nước sau khi vượt sông.

Để tránh bị lực lượng công an truy bắt, Chía và đồng bọn rút vào hang lẩn trốn, không ra khỏi bản, đi đâu cũng mang theo súng để sẵn sàng chống trả. Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã họp bàn rất nhiều lần, giao trách nhiệm bắt Sùng A Chía cho CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

“Dù từng lăn lộn nhiều ở địa bàn rừng núi, biên giới hiểm trở, nhưng việc bắt đối tượng Chía lại đòi hỏi yêu cầu cao hơn rất nhiều bởi đối tượng manh động, biết mình cầm chắc cái chết nếu bị bắt nên chắc chắn Chía sẽ chống trả quyết liệt. Trong khi đó, nơi hắn lẩn trốn ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, Mường Lát là khu vực giáp biên, địa bàn cực kỳ hiểm trở, phải vượt qua sông, đi qua núi, dân cư chủ yếu là người dân tộc Mông sinh sống, tập trung nhiều đối tượng nghiện và phạm tội ma túy. Đặc biệt, bản Tà Cóm không có sóng điện thoại, chỉ có đường độc đạo nhỏ, không thể đi bằng phương tiện cơ giới. Chía và đồng bọn lại cố thủ, không rời khỏi địa bàn. Tuyên bố sẵn sàng tử thủ nếu bị vây bắt”, thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết.

Thượng tá Lê Khắc Minh và thượng tá Lê Đình Anh, Phó trưởng phòng, trực tiếp cùng đồng đội vào tận địa bàn để khảo sát. Do đường vào bản chỉ duy nhất 1 lối nhỏ, nên để tránh bị đối tượng phát hiện, anh em phải đợi nửa đêm mới đi thuyền qua sông Mã để vào bản. Sau hàng tháng xác minh, anh em đã xác định chính xác vị trí các đối tượng lẩn trốn là một hang núi phía sau nhà của Sùng A Chía. Trong hang, Chía và đồng bọn có khoảng 10 đối tượng trú ngụ, tàng trữ súng và các loại hung khí, vũ khí, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Một phương án chính xác đến từng chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người, tính toán cả việc nếu không bắt được hoặc bị phát hiện sẽ xử lý thế nào, khi bắt được thì liên hệ ra sao để lực lượng vòng ngoài biết, hỗ trợ. Lực lượng vây bắt chia làm 5 mũi công tác, mũi trực tiếp vào hiện trường bắt giữ đối tượng gồm 8 đồng chí do thượng tá Lê Đình Anh, Phó trưởng phòng làm tổ trưởng, có nhiệm vụ vượt sông, ém quân ở trong rừng, trực tiếp bắt giữ đối tượng khi có thời cơ thuận lợi. 4 mũi vòng ngoài do thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng chỉ huy có nhiệm vụ bám tại khu vực bờ sông, sẵn sàng yểm trợ, giúp đỡ lực lượng vòng trong.

Đối tượng Sùng A Tông bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.

21h đêm 29/4/2021, thượng tá Lê Đình Anh cùng đồng đội lặng lẽ mang theo ba lô vượt sông vào bản Tà Cóm. 8 người chia thành 3 tổ công tác bí mật áp sát hang núi. Trải qua 1 ngày 1 đêm ém quân trong rừng, đến 19h tối 30/4, thời cơ thuận lợi đến khi các anh phát hiện đối tượng rời hang, một mình đi mua ma túy nên đã bố trí vòng vây.

Khi đối tượng ra khỏi hang khoảng 200m, lọt vào trận địa mai phục của tổ công tác, lập tức các anh ập vào bắt giữ. Dù bị bất ngờ nhưng với bản chất côn đồ, Sùng A Chía chống trả quyết liệt. Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế rồi đưa hắn ra khỏi địa bàn.

Sùng A Chía chỉ kêu được 1 tiếng nhưng cũng khiến các đối tượng khác phát hiện ra, đuổi theo. Để đảm bảo bí mật, an toàn, tổ công tác không đi theo đường chính mà vác đối tượng băng rừng xuống bến đò Tà Cóm.

“Bao nhiêu lương khô, mì tôm, nước uống anh em vứt lại hết, cùng nhau vác đối tượng chạy vượt núi, vượt rừng cố gắng làm sao để nhanh nhất có thể ra được bến đò”, thượng tá Lê Khắc Minh cho biết.

Chạy một mạch từ 19h tối đến quá nửa đêm, tổ công tác mới ra được bến đò Tà Cóm ở ven bờ sông Mã. Ở vòng ngoài, cả 4 tổ công tác cũng không ai dám ngủ, mắt dán sang bên kia bờ sông, tai hoạt động hết công suất để nghe tiếng động. Khi có một ánh đèn nhỏ loé lên, biết đồng đội đã về, tổ công tác vòng ngoài lập tức bơi thuyền đến, nhanh chóng đón được đồng đội cùng đối tượng, đưa sang bên kia bờ thuộc xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa.

Quá trình điều tra, Sùng A Chía khai nhận hành vi phạm tội, xin được đầu thú để hưởng khoan hồng, đồng thời khai ra đồng bọn. Trong ngày, Công an huyện Quan Hóa đã truy bắt được Thào A Minh; ngày 18/5, Công an huyện Mường Lát đã vận động được Phàng A Páo ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.