Nguyễn Minh Hoàng, người chuyên tráo vàng giả, lấy vàng thật tại các tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: CACC

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hoàng (37 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều tiệm vàng ở TP.HCM bị lừa

Qua kiểm tra trong cốp xe của Hoàng, Công an thu được 8 chiếc nhẫn vàng trơn, tròn, loại bản 9 li vàng 18K, có trọng lượng và ký hiệu như sau: 1 chỉ 9 phân 2 li, ký hiệu MH 750; 2 chỉ 2 phân 5 li, TKJ 610; 2 chỉ 3 phân 6 li, KLTR 610; 2 chỉ 5 phân 1 li, HL 610; 2 chỉ 1 phân 2 li, RBJ 750; 2 chỉ 3 phân 6 li, KTM 610; 2 chỉ 3 phân 7 li, HPD 610; 2 chỉ 3 phân 4 li, HP 610.

Tang vật nhẫn vàng thu từ cốp xe của Nguyễn Minh Hoàng. Ảnh: CACC

Hoàng thừa nhận số tang vật này là do mình lừa được của các tiệm vàng nhưng không nhớ rõ tiệm nào và cũng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai: Sau khi đặt mua nhẫn vàng của tiệm vàng Hồng Phát, Hoàng đến tiệm bạc Thanh Tuấn trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, đặt mua chiếc nhẫn bạc cùng kiểu như chiếc nhẫn vàng đã đặt ở tiệm Hồng Phát.

Tiếp đó, Hoàng đem chiếc nhẫn này đến tiệm bạc Thanh Tuyền ở chợ Bà Điểm, Hóc Môn để xi mạ màu vàng cho giống nhẫn thật. Hoàng dùng chiếc nhẫn này đánh tráo để lấy chiếc nhẫn thật của tiệm vàng Hồng Phát.

Theo công an, Hoàng từng phạm tội cướp giật tài sản và thụ án 18 tháng tù giam, sau khi mãn hạn tù, đối tượng tiếp tục đi lừa đảo, để có tiền tiêu xài.

Lợi dụng sơ hở chủ tiệm liền… đánh tráo

Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng mất cảnh giác, Hoàng tráo nhẫn giả, lấy nhẫn thật rồi cho vào túi, sau đó Hoàng lên xe nhanh chóng tẩu thoát.

Trước đó, ngày 19/4, Hoàng chạy xe máy biển số 68D1 - 40162 đến tiệm vàng Hồng Phát trên đường Phan Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa đặt mua một chiếc nhẫn vàng trơn, trọng lượng 2,34 chỉ vàng 18K với giá hơn 8,5 triệu đồng.

Tang vật nhẫn vàng trong cốp xe của Nguyễn Minh Hoàng (chuyên tráo vàng giả lấy vàng thật). Ảnh: CACC

Một tuần sau, Hoàng đến tiệm vàng trên để nhận vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm mất cảnh giác, Hoàng tráo nhẫn giả, lấy nhẫn thật rồi cho vào túi quần, sau đó để chiếc nhẫn giả lên tủ kính rồi ra xe rời đi.

Qua kiểm tra, chủ tiệm vàng phát hiện đây là nhẫn giả nên đã trích xuất camera, hình ảnh kẻ lừa đảo và đăng lên group Zalo của cộng đồng kinh doanh vàng để mọi người cảnh giác.

Đến tối 11/5, Hoàng tiếp tục chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Hoàn Phước ở đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa A. tiếp tục dùng chiêu tráo vàng giả, lấy vàng thật thì bị chủ tiệm phát hiện.

Nhận tin báo, công an đã có mặt mời Hoàng về trụ sở làm việc và đối tượng thừa nhận hành vi của mình.