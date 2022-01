Chuyển "vùng cam", Hải Phòng vẫn yêu cầu bến xe ngừng hoạt động khiến người dân gặp khó

Trưa 12/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 12/1/2022.

Theo đó, TP.Hải Phòng vừa giảm cấp độ dịch theo quy mô thành phố xuống cấp 3 (màu cam), tương đương cấp độ dịch nguy cơ cao.

Bảng phân màu cấp độ dịch ở Hải Phòng ngày 12/1.

Cụ thể, chỉ còn 6 quận, huyện ở cấp độ 4 nguy cơ rất cao gồm Hồng Bàng, Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn, An Dương, Kiến Thụy; 8 quận, huyện thuộc cấp độ 3 nguy cơ cao là Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Cát Hải. Huyện đảo Bạch Long Vỹ vẫn thuộc cấp độ 1 - là địa phương duy nhất vùng xanh tại TP.Hải Phòng.

Số xã, phường, thị trấn của TP.Hải Phòng vùng đỏ là 80, vùng cam là 85, vùng vàng là 35 và vùng xanh là 17.



Theo thống kê của CDC Hải Phòng, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố đã có xu hướng giảm: ngày 9/1 có 842 ca, ngày 10/1 là 600 ca, ngày 11/1 là 523 ca.

Tính từ 18h ngày 10/1 đến 18h ngày 11/1, TP.Hải Phòng có 523 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên toàn thành phố là hơn 20.000 ca, trong đó, 12.840 ca đang điều trị.

Trước đó, ngày 8/1, TP.Hải Phòng nâng cấp độ dịch theo quy mô thành phố lên cấp 4, tương đương cấp độ dịch nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Tiếp đó ngày 8/1, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Hải Phòng có văn bản số 82/SGTVT-QLVT về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ. Theo đó, từ 8/1, hoạt động vận tải khách tại bến xe khách Vĩnh Niệm và bến xe khách Đồ Sơn tạm dừng hoạt động.

Hải Phòng tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh tại bến xe khách Thượng Lý và bến xe khách phía Bắc Hải Phòng cho đến khi có thông báo mới.

Sáng ngày 12/1, theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt tại bến xe Bến xe Vĩnh Niệm, do tạm dừng hoạt động theo quyết định của Sở GTVT TP.Hải Phòng nên bến xe đóng cửa im lìm, khu vực phòng chờ nhà ga đi không một bóng khách.

Bến xe Vĩnh Niệm ngừng hoạt động. Ảnh Nguyễn Đại.

Việc các bến xe ở Hải Phòng đóng cửa vào thời điểm giáp Tết nguyên đán khiến nhiều người gặp khó khi tìm phương tiện về quê đón tết hoặc có việc riêng phải di chuyển.

Bến xe Vĩnh Niệm đìu hiu. Khu vực phòng chờ nhà ga đi không có một bóng khách. Ảnh Nguyễn Đại.

Những chiếc xe nằm im lìm, chờ chỉ thị mới. Ảnh Nguyễn Đại.

Ngày 12/1, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, ngay trong ngày 12/1, TP.Hải Phòng đã hạ cấp độ dịch ở Hải Phòng giảm từ "vùng đỏ" xuống "vùng cam, do vậy, trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 việc đi lại của nhân dân sẽ được thuận lợi hơn.