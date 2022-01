Hải Phòng nâng cấp độ dịch Covid-19 lên mức cao nhất, hàng loạt tuyến xe chở khách dừng hoạt động

Ngày 8/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, cấp độ dịch toàn địa bàn TP.Hải Phòng là cấp 4 - màu đỏ (nguy cơ rất cao).

Với cấp quận, huyện, có 10 quận, huyện ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), gồm: Hồng Bàng, Dương Kinh, Thủy Nguyên, Lê Chân, Đồ Sơn, Ngô Quyền, An Dương, Hải An, Kiến An, Kiến Thụy. 4 huyện cấp độ 3 (nguy cơ cao), gồm: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Cát Hải và 1 huyện ở cấp độ 1 (bình thường mới): Huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Với cấp xã, phường, thị trấn (218 đơn vị): Có 7 đơn vị ở cấp 1; 10 đơn vị cấp 2; 70 đơn vị cấp 3 và 131 đơn vị cấp 4.

Cấp độ dịch Covid-19 TP.Hải Phòng công bố ngày 8/1/2022. Ảnh: Cổng TTĐT TP.Hải Phòng



Sau khi Hải Phòng trở thành "vùng đỏ" (cấp độ 4), Sở GTVT Hải Phòng yêu cầu dừng hàng loạt tuyến vận tải hành khách nội tỉnh.

Cụ thể, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh và đến tỉnh; tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh. Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch tại các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 4 (theo công bố của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng).

Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn các địa phương nêu trên thì không được dừng, đỗ đón trả khách.

Các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 3 (theo công bố của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng), xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch chỉ được hoạt động không quá 50% số phương tiện của đơn vị vận tải và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng đối với xe giường nằm).

Đồng thời, Sở GTVT cũng chỉ đạo tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tại Bến xe khách Thượng Lý và Bến xe khách Phía Bắc Hải Phòng cho đến khi có thông báo mới; tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tại Bến xe khách Vĩnh Niệm và Bến xe khách Đồ Sơn kể từ ngày 8/1 cho đến khi có thông báo mới.