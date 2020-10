CLB Long An nguy cơ xuống hạng Nhì: Đoạn kết buồn cho 1 thế lực

Giải hạng Nhất Quốc gia 2020 diễn ra vòng đấu cuối cùng ngày 30/10. Cả ba đội bóng ở miền Tây là Long An, Đồng Tháp và Cần Thơ chạy đua ở những vị trí cuối cùng của nhóm rớt hạng. CLB Cần Thơ đang có 16 điểm, Đồng Tháp có 15 điểm còn Long An xếp chót bảng với 13 điểm. Về lý thuyết, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Đang chưa chắc chắn rớt hạng, nhưng lịch thi đấu đẩy Long An với Đồng Tháp vào cuộc chiến một mất, một còn.

CLB Long An đối mặt nguy cơ phải xuống chơi tại giải hạng Nhì.



CLB Long An một thời tiền thân là Gạch Đồng Tâm Long An nay đã là dĩ vãng. Hậu duệ của những Minh Phương, Tài Em xuống hạng Nhì thì cũng chỉ tự trách mình. Bầu Thắng đã thôi đầu tư cũng như quan tâm đến sự phát triển của đội chủ sân Tân An. Một đoạn kết buồn cho một thế lực từng vô địch V.League 2005, 2006 và sở hữu trong đội hình vô số những tên tuổi lớn.

Trở lại quá khứ, mối lương duyên với bóng đá của bầu Thắng được bắt đầu từ năm 1998. Đấy là thời điểm mà ĐT Việt Nam bước vào kỳ Tiger Cup (bây giờ là AFF Cup) lịch sử. Còn "máu" làm bóng đá trong bầu Thắng trỗi dậy.

Bầu Thắng chia sẻ: "Tôi từng có mặt trên SVĐ Hàng Đẫy chứng kiến trận chung kết lịch sử Tiger Cup 98 giữa ĐT Việt Nam gặp Singapore. Đấy là thời điểm mà "Thế hệ vàng" của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng… là niềm tự hào của bóng đá nước nhà. Thế nhưng cái lưng của Sasi Kumar lấy đi nước mắt của hàng triệu người hâm mộ trong đêm mưa Hà Nội. Đấy là một trong những khoảnh khắc ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Và trong cái đêm định mệnh ấy, tôi giống như một đứa trẻ lang thang, vô định. Giữa đêm Hà Nội buồn, tôi luôn suy nghĩ về trận thua lịch sử đến lặng người. Sự bức xúc kèm theo một ý chí sôi sục, tôi nghĩ mình cần phải làm được điều gì đó cho bóng đá Việt Nam".

Đến năm 2000, bầu Thắng đầu tư vào bóng đá Long An, đội bóng mang mô hình doanh nghiệp với tên Gạch Đồng Tâm Long An đã nhanh chóng tạo được tiếng vang. Và điểm sáng lớn nhất chính là việc bầu Thắng đã đưa HLV Calisto về dẫn dắt đội bóng, mở ra kỷ nguyên lịch sử cho bóng đá Long An. Bầu Thắng từng chia sẻ rằng: "HLV Calisto thực sự là một nhà quản lý, một HLV tài năng và ông đã dạy cho tôi nhiều điều về bóng đá chuyên nghiệp. Tôi còn nhớ, trong chuyến đi Italia công tác, tôi đã sang Bồ Đào Nha thăm HLV Calisto và được ông dẫn đi thăm nhiều CLB hàng đầu ở nước này. Ông nói về cách thức điều hành của từng CLB, về việc kinh doanh và phát triển của các đội bóng chuyên nghiệp".



Ngay ở mùa giải 2001/2002, Gạch Đồng Tâm Long An đã giành chức vô địch hạng Nhất để giành quyển lên chơi V.League. Sau đó, Gạch Đồng Tâm Long An đã giành ngôi vị á quân V.League 2003 và xếp thứ 3 V.League 2004. Đỉnh cao của bóng đá Long An chính là hai chức vô địch V.League liên tiếp vào các năm 2005 và 2006. Một giai đoạn được xem là hoàng kim của bóng đá Long An. Bầu Thắng đã tạo ra một thế lực lớn cho bóng đá Việt Nam, đối chọi với phần còn lại là Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức.

Thế nhưng, sau giai đoạn đó, bóng đá Long An rơi vào giai đoạn thoái trào khi hàng loạt các công thần đã tháo chạy. Đây cũng là thời kỳ mà Long An đã không còn "phù thuỷ" Calisto. Đến năm 2011, bóng đá Long An đã nhận cú sốc xuống hạng. Bóng đá Long An chấm dứt cả thập kỷ là một "đế chế" ở V.League.

Cùng năm đó, khi bầu Kiên "phất cờ" với phát ngôn gây sốc nhắm vào VFF để rồi sau đó cầm trịch một cuộc cách mạng với việc lập ra Công ty VPF đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía các CLB và những ông bầu có tiếng nói trong làng bóng đá.

Với khí thế mà bầu Kiên tạo ra đã khiến bầu Thắng đồng ý tham gia vào HĐQT VPF khoá I. Thời điểm đó, bầu Thắng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT. Thế nhưng đó là cái chức mà ông chỉ "đứng tên" còn mọi sự điều hành ở VPF nằm trong tay bầu Kiên với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT. Tuy vậy, sau khi bầu Kiên rơi vào vòng lao lý, bầu Thắng từ chỗ chỉ "đứng tên" Chủ tịch HĐQT buộc phải "nhiếp chính" thực sự và điều hành VPF. Cũng vì làm quan chức ở VPF mà sau này, bầu Thắng cũng rút tên khỏi CLB Long An, nhường lại cho người em trai Võ Thành Nhiệm để đảm bảo tính khách quan.

Sau sự cố mà Long An gặp phải trên sân Thống Nhất đầu mùa giải 2017, ông Nhiệm từ chức, đội bóng từng một thời lẫy lững dưới tay bầu Thắng cũng xuống hạng cuối mùa giải. Đó là nốt trầm lớn nhất kể từ khi bầu Thắng rời Long An để làm quan ở VPF.

Tại Đại hội cổ đông VPF khóa III nhiệm kỳ 2017-2020, bầu Thắng đã chính thức rút khỏi VPF, nhường lại vị trí Chủ tịch HĐQT cho bầu Tú. VPF đã rẽ sang một trang mới với nhiều sự đổi mới nhưng cũng nhiều sóng gió. Còn bầu Thắng cũng tuyên bố sẽ quay trở lại giúp bóng đá Long An tìm lại ánh hào quang sau những gì đã mất.

Tưởng như rời VPF và trở lại Long An để tập trung vực dậy đội bóng từng là tâm huyết một thời thì bầu Thắng lại bất ngờ quyết định chia tay bóng đá chuyên nghiệp. Đấy là khi ông bị cuốn vào câu chuyện lùm xùm giữa bầu Đức và bầu Tú. Bầu Thắng đã ủng hộ quan điểm của bầu Đức khi cho rằng bầu Tú không nên ôm quá nhiều chức ở VPF và VFF. Không còn nguồn tài trợ từ Tập đoàn Đồng Tâm và bầu Thắng, CLB Long An chỉ còn biết sống bằng nguồn kinh phí hạn hẹp từ ngân sách tỉnh nhà. Và khi kinh phí hạn hẹp, họ sẽ còn những cầu thủ giỏi trong đội hình, tinh thần chiến đấu của cả đội cũng luôn bị dao động và xuống hạng Nhì là viễn cảnh hiển hiện.