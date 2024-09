Clip: Camera an ninh ghi lại cảnh đối tượng côn đồ đâm con trai nguyên trưởng công an xã nhiều nhát, đa chấn thương Clip: Camera an ninh ghi lại cảnh đối tượng côn đồ đâm con trai nguyên trưởng công an xã nhiều nhát, đa chấn thương

Xuất phát từ khoản nợ gần 100 triệu đồng của người cha nguyên là trưởng công an xã với đối tượng tên thường gọi là “Lưu Vong”, hai bên xảy ra xích mích tại một quán cà phê. Người con thấy cha bị tát vào mặt liền xông vào đánh lại và bị đối tượng cầm dao đâm nhiều nhát phải nhập viện.