Clip: Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật vỡ đập thủy điện Bắc Hà, Lào Cai.

Tung tin vỡ đập thủy điện Bắc Hà gây hoang mang dư luận

Sau khi đăng tải thông tin với nội dung " Đập thủy điện Cốc Ly vỡ rồi", bài đăng của tài khoản facebook Đoàn Như Quỳnh thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người tại địa bàn xã Bảo Nhai. Nhiều bà con nhân dân hoảng loạn khi nghe tin, di dời lên đỉnh đồi lánh nạn ngay trong đêm. Tiếp đó tài khoản Facebook Mii Liên do chị Vũ Thị Kim Liên cũng đã đăng tải nội dung "Vỡ Đập Cốc Ly Rồi Bảo Nhai ơi".

Đối tượng Vũ Thị Kim Liên tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Nga

Ngay khi nắm được thông tin, Công an xã Bảo Nhai đã triệu tập 2 đối tượng lên trụ sở Công an xã. Đối tượng Đoàn Như Quỳnh (sinh năm 2001) và Vũ Thị Kim Liên (sinh năm 2000) cùng trú tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan Công an, Đoàn Như Quỳnh và Vũ Thị Kim Liên thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin nhưng đã cho đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình vỡ đập thủy điện gây hoang mang trong cho nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống lụt bão và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối tượng Đoàn Như Quỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Nga

Công an xã Phong Niên (Bảo Thắng) đã triệu tập làm việc đối với đối tượng Trần Doãn Luyện về hành vi thông tin sai sự thật. Ảnh: Thanh Nga

Cũng trong ngày 11/9, Công an xã Phong Niên (Bảo Thắng) đã triệu tập làm việc với đối tượng Trần Doãn Luyện (sinh năm 1995), trú tại thôn Cốc Sâm 1, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng. Tại cơ quan công an, Đoàn Như Quỳnh, Trần Doãn Luyện đã tự gỡ thông tin sai sự thật và thừa nhận việc đăng tải các nội dung không chính xác về tình hình mưa lũ gây hoang mang trong dư luận, gây mất an ninh, trật tự.

Nhiều người dân quanh khu vực Cốc Ly đã hoang mang lo sợ, chạy lên đồi cao để lánh nạn. Ảnh: Thanh Nga

Hiện, Công an huyện Bắc Hà đang tiếp tục nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống bão, mưa lũ.