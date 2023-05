Clip: Công an thu giữ một can xăng, một bật lửa sau vụ nổ ô tô ở TP.HCM

Clip: Công an thu giữ một can xăng, một bật lửa sau vụ nổ ô tô ở TP.HCM Clip: Công an thu giữ một can xăng, một bật lửa sau vụ nổ ô tô ở TP.HCM

Sau vụ nổ ô tô ở đường TX25 (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) công an đã thu giữ một can xăng, 1 bật lửa. Vụ nổ khiến một người phụ nữ bị bỏng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.