Clip NÓNG 24h: Ô tô tải cháy nghi ngút, tài xế vẫn dũng cảm cho xe lao ra khỏi nơi đông người

Ô tô tải cháy nghi ngút, tài xế vẫn dũng cảm cho xe lao ra khỏi nơi đông người. Nguồn: Molistar

Mạng xã hội vừa mới đây được một phen hú vía khi xuất hiện video chiếc xe tải chở hàng cháy nghi ngút, đáng chú ý khi chiếc xe bốc cháy, người tài xế đã dũng cảm nhanh chóng di chuyển chiếc xe đang gặp cháy lớn phía sau ra khỏi nơi đông người.

Ông Đồng Văn Thuấn - Chủ tịch xã Nghĩa Hòa (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) xác nhận video trên xảy ra tại địa bàn vào 10h sáng 11/5, địa điểm xảy ra vụ cháy nằm ở vùng giáp danh của xã Nghĩa Hòa và xã An Hà. Chiếc xe tải đang trong lúc sửa chữa lại bình nhiên liệu thì bất ngờ bắt lửa cháy, đám cháy lan lên thùng hàng khi đó toàn giỏ hàng bằng nhựa nên đã xảy ra vụ cháy lớn sau thùng xe.

Ông Thuấn cho biết ngay sau vụ việc lực lượng chức năng đã đến hiện trường và ghi nhận may mắn không có ai bị thương.

Bức xúc con sang đường bất cẩn va chạm với xe đạp điện, ông bố nổi 'khùng'. Nguồn: MXHGT

Theo đó, sự việc xảy ra tại An Hồng, An Dương, Hải Phòng chiều qua 11/5. Một người đàn ông dắt con trai nhỏ (khoảng 4-5 tuổi) qua đường nhưng do không cẩn trọng nên đã để con trai bất ngờ chạy nhanh giữa đường rồi va chạm với một người phụ nữ đi xe điện.

Người đàn ông thấy thế lớn tiếng mắng người phụ nữ đi xe điện, không dừng lại ở đây người đàn ông còn dùng chân tay tác động và gọi cả người nhà ra "đánh hội đồng" khiến người phụ nữ này phải nhập viện.

Được biết, gia đình người phụ nữ đã gửi đơn lên cơ quan chức năng. Video sau khi chia sẻ lên MXH đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Buôn chuyện giữa giải phân cách, người cha không để ý đến con tý thì ân hận. Nguồn: MXHGT

Tình huống thót tim xảy ra trên một đoạn đường quốc lộ, được camera hành trình ghi lại, cho thấy khoảnh khắc em bé khoảng chừng 3-4 tuổi theo bố chạy ra giữa đường, suýt bị ô tô đâm trúng.



Đoạn clip ghi lại vào tối 11/5. Vào thời điểm trên, một người đàn ông đang đứng nói chuyện với bạn ở bên kia giải phân cách giữa quốc lộ đông xe qua lại. Bỗng một em bé khoảng chừng 3-4 tuổi bất ngờ chạy theo người đàn ông này ra giữa đường, đúng lúc chiếc ô tô có gắn camera hành trình lao tới.

May mắn tài xế ô tô này đã kịp phanh lại, nên em bé được an toàn trong "chân tơ kẽ tóc".

Clip sau khi chia sẻ lên MXH đã nhận được rất nhiều lượt quan tâm và bình luận.

Băng qua đường, người đàn ông bị xe tải tông tử vong. Nguồn: Người đưa tin

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại vụ va chạm giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe máy, đang nhận được nhiều sự chú ý.

Cụ thể, một nam tài xế điều khiển xe tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe máy đang băng qua giao lộ. Cú va chạm xảy ra khiến người đàn ông đi xe máy văng xuống đường. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào 6h30 ngày 11/5, tại ngã 3 suối Lồ Ồ, thuộc phường Bình An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin thêm trên tờ Công an Tp.HCM, người điều khiển xe máy được xác định là anh Hồ Văn L. (37 tuổi, quê Thanh Hoá). Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nằm chắn giữa quốc lộ 1K.

Nhận tin báo, Công an Thành phố Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Camera hành trình và camera an ninh nhà dân cho thấy chiếc xe tải có dấu hiệu vượt đèn vàng, còn nạn nhân đi ngược chiều để băng qua đường đi làm.