Clip: Đá lớn bất ngờ đổ ập xuống quốc lộ, chắn ngang trước đầu xe tải

Trung tá Phan Đình Điểm, Đội Trưởng Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã huy động 2 tổ công tác đến hiện trường vụ sạt lở núi tại quốc lộ 1D để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Vụ việc xảy ra thuộc phường Ghềnh Ráng. Lãnh đạo Công an thành phố Quy Nhơn, công an phường cùng đại diện chính quyền địa phương đã có mặt chỉ đạo khắc phục sự cố.

Theo nhiều nhân chứng, vụ sạt lở diễn ra rất bất ngờ, chỉ kịp nghe tiếng ầm, đất đá cây cối từ trên núi đổ ập xuống chắn ngang đường quốc lộ 1D. Do mưa lớn nên việc sạt lở diễn ra nhiều lần, đá lớn liên tục đổ xuống đường, tuy nhiên rất may không gây thiệt hại về người.

Khu vực xảy ra sạt lở là đoạn đường đang lên dốc đèo, cộng với mưa lớn đã khiến giao thông đi lại khó khăn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Phía cơ quan quản lý đường bộ cũng đã điều phương tiện đến hiện trường để dọn dẹp đất đá trên đường.