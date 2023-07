Clip: Đột kích tụ điểm đánh bạc trong 2 căn nhà ở Bình Dương, bắt giữ nhiều người nước ngoài Clip: Đột kích tụ điểm đánh bạc trong 2 căn nhà ở Bình Dương, bắt giữ nhiều người nước ngoài

Ập vào 2 căn nhà ở phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), cảnh sát đã phát hiện 2 tụ điểm đánh bạc quy mô khủng có người nước ngoài tham gia. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra.