Truy tìm nghi phạm sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 2/6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tìm nghi phạm Phan Danh Hưng (SN 1986, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để phục vụ điều tra vụ án giết người, xảy ra tại thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Nghi phạm Phan Danh Hưng làm nghề thợ hồ, lấy vợ và sống nhờ bên gia đình vợ. Ảnh: CTV

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, nghi phạm Phan Danh Hưng có đặc điểm nhận dạng nốt ruồi cách 2cm dưới sau đuôi mắt phải. Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan liên quan, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng nêu trên cần báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa địa chỉ 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Khánh Hòa.

Các lực lượng được tăng cường truy tìm nghi phạm sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa. Ảnh: C.Tâm

Liên quan đến vấn đề sát hại vợ và 2 người phụ nữ, từ trưa 2/6, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Diên Khánh cùng lực lượng dân quân, dân phòng địa phương đã được huy động truy tìm nghi phạm khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân và địa bàn lân cận.

Video chó nghiệp vụ truy tìm nghi phạm sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa.

Cùng tham gia cuộc truy lùng còn có chó nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa; có nhiệm vụ lùng sục, đánh hơi, dò tìm trên diện rộng.

Theo người nhà nạn nhân, sau một cuộc nhậu chiều tối 1/6, về nhà trong trạng thái say men, Hưng đã lớn tiếng gây sự với vợ, dẫn đến cãi vã lẫn nhau, không những vậy mà còn đập phá, làm hư hỏng tivi, tủ lạnh và đến sáng 2/6 thì sát hại 3 phụ nữ.

Trước đó, sáng 2/6, người dân nghe tiếng la hét trong căn nhà của vợ chồng Hưng nên chạy sang. Tại hiện trường, người dân phát hiện 3 người gồm vợ Hưng là chị L.T.T.V (SN 1986), người cháu gái (SN 2004) và phụ một phụ nữ hàng xóm nằm trên vũng máu. Ba nạn nhân được xác định đã tử vong.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 200 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/6, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua không gian mạng với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của các đối tượng. Ảnh: CA

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô liên tỉnh, xuyên Quốc gia với số lượng tiền rất lớn (chỉ tính riêng từ cuối năm 2022 đến tháng 2-2023 là hơn 200 tỷ đồng).

Đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng triệt để công nghệ cao để kết nối, hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Sau thời gian tập trung xác minh, các lực lượng công an đã chia thành 4 tổ công tác triệu tập, đấu tranh với các đối tượng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Bình Dương và Bình Phước.

Tại Quảng Bình, công an đã triệu tập, đấu tranh với Hoàng Trọng Hiếu (SN 1987), Hoàng Thế Dũng (SN 1994), đều trú tại xã Quảng Hòa và Mai Vinh Hạnh (SN 2003), Cao Báu (SN 2003), đều trú tại xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Tại Bình Dương, tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh với Hoàng Văn Hùng (SN 1992), trú tại xã Quảng Hòa và Hoàng Thế Anh (SN 2000), Mai Văn Vũ (SN 2003), đều trú tại xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) để xác minh vận động đầu thú 1 đối tượng hoạt động tại tỉnh Bình Phước.

Các đối tượng này đều thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức game trực tuyến.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng có liên quan trong vụ án đánh bạc qua không gian mạng. Ảnh: CA

Đối với Hoàng Văn Hùng, Hoàng Trọng Hiếu, Hoàng Thế Dũng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chuẩn bị công cụ, phương tiện và cấp vốn cho một số đối tượng khác trực tiếp đánh bạc với các đại lý, nhà phát hành game, kết quả dù thắng hay thua đều chia 50-50.

Ngoài ra, công an cũng đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng có liên quan khác, vận động đầu thú 2 đối tượng, đa số đã thừa nhận hành vi đánh bạc hoặc giúp sức cho các đối tượng chính trong chuyên án đánh bạc bằng hình thức game.

Tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh với Mai Hữu Phước (SN 1989), Trần Hải Đăng (SN 1993), đều trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Qua đấu tranh, đã làm rõ Mai Hữu Phước giao cho Trần Hải Đăng 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent để đánh bạc. Tiền thắng thua đánh bạc được Đăng và Phước thanh toán trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng trong vụ án này hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng triệt để công nghệ cao để kết nối, hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Ảnh: CA

Ban Chuyên án đã thu giữ 62 điện thoại di động các loại được sử dụng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra các điện thoại di động chứa tài khoản game xác định có khoảng 400.000.000 điểm game, tương đương số tiền 400 triệu đồng; 200.000.000 đồng giao dịch trong tài khoản cá độ bóng đá.

Ngoài ra, còn tạm giữ 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan khác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố 2 vụ án đánh bạc với 9 bị can.

Nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Văn Nam (sinh năm 1981, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam) về tội Tham ô tài sản.



Cảnh sát bắt giữ bị can Phạm Văn Nam. Ảnh: Công an Bắc Giang

Theo cáo buộc, Phạm Văn Nam được Công ty Dai-ichi ủy quyền thực hiện tư vấn bảo hiểm, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, chào bán sản phẩm bảo hiểm, thu phí bảo hiểm…

Lợi dụng chức vụ, từ năm 2018-2022, Nam đã thu phí bảo hiểm của các khách hàng nộp cho mình, nhưng không nộp về Công ty Dai-ichi mà chiếm đoạt số tiền gần 300 triệu đồng.

Công an huyện Sơn Động thông tin đến người dân, nếu ai đã nộp tiền phí bảo hiểm cho Phạm Văn Nam và bị chiếm đoạt như nêu trên, đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động để trình báo hoặc liên hệ đồng chí Lê Văn Tuyên (điều tra viên, số điện thoại 0988.034.880) để giải quyết.

Vụ trục lợi bảo hiểm siêu lớn ở Đồng Nai: Tạm giữ 18 người gồm nhiều bác sĩ, dược sĩ

Trưa 2/6, liên quan vụ nhiều phòng khám trục lợi bảo hiểm, tin từ Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng. Các đối tượng này bị tạm giữ để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an khám xét. Ảnh: Công an Đồng Nai

Công an thông tin, 18 người bị tạm giữ gồm 5 bác sĩ (trong đó có 3 bác sĩ là trưởng các phòng khám Long Bình Tân, Tân Long và Hiền Phước); 2 bác sĩ là Phó phòng khám đa khoa Tam Đức và bác sĩ chuyên khoa tại Phòng khám đa khoa Mỹ Đức. Cùng với đó là 13 dược sĩ, nhân viên y tế và đối tượng chuyên môi giới, để làm giả các loại giấy tờ liên quan.

Như tin đã đưa, trước đó vào ngày 30/5, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với công an một số phường, xã ập vào 8 địa điểm (trong đó có 6 phòng khám đa khoa tư nhân) trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Quá trình khám xét tại các phòng khám, địa điểm liên quan, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng BHXH; hơn 400 giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám.

Để phục vụ công tác điều tra, lực lượng công an cũng thu giữ 100 thùng tài liệu, hơn 40 CPU máy vi tính, điện thoại di động và các tài liệu, tang vật có liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại các phòng khám.

Qua điều tra, công an xác định các đối tượng này đã làm giả các loại giấy tờ trên để bán cho các công nhân lao động tại các công ty, để quyết toán tiền BHXH, BHYT.

Công an thu giữ nhiều hồ sơ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Các đối tượng lập hồ sơ rút tiền BHYT đối với công nhân (trên thực tế công nhân không bị bệnh và cũng không đi khám, nhưng các phòng khám vẫn được hưởng tiền khám, chữa bệnh từ nguồn BHYT).

Khám xét hàng loạt phòng khám phát hiện sai phạm. Ảnh: Công an Đồng Nai

Những hành vi trên đã gây thất thoát ngân sách nhà nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Công an vẫn tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng.

Sự thật vụ "đi đòi nợ bị chém tử vong" tại Uông Bí, Quảng Ninh

Như Dân Việt đã thông tin: Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin cho biết, trên địa bàn phường Vàng Danh (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) từ tối 1/6 có "biến căng" khi xảy ra sự việc "đi đòi nợ bị con nợ băm cho bét nhè".

Lãnh đạo UBND phường Vàng Danh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, không có chuyện người dân đi đòi nợ bị con nợ chém, băm bét nhè như trên mạng xã hội lan truyền. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến sự việc trên, sáng 2/6, trao đổi với PV Dân Việt, bà Trần Thị Hường - Chủ tịch UBND phường Vàng Danh (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, đêm qua (1/6) trên địa bàn phường có xảy ra vụ việc người dân xô xát đánh nhau. Tuy nhiên, không có chuyện "người đi đòi nợ bị con nợ chém chết" như trên mạng xã hội lan truyền.



"Thông tin về việc có 2 công dân trên địa bàn bị chém trọng thương là đúng. Còn không có chuyện người đi đòi nợ bị chém chết như trên mạng xã hội đưa", bà Hường khẳng định và cho biết, theo thông tin sơ bộ nắm được, các công dân này đi uống bia, uống rượu từ buổi chiều (ngày 1/6), đến đêm thì xảy ra xô xát, đánh nhau.

"Đến thời điểm hiện tại chưa có công dân nào tử vong, các công dân bị chém đang được điều trị tại bệnh viện", bà Hường khẳng định.

Theo Chủ tịch UBND phường Vàng Danh, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được thông tin, cơ quan công an phường Vàng Danh và TP.Uông Bí đã vào cuộc và đang điều tra, làm rõ, sẽ có thông báo cụ thể sau.