Công an Sơn La nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí

Hội thi bắn súng quân dụng lực lượng Công an Sơn La

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 – 12/7/2023) Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội thi bắn súng quân dụng lực lượng Công an Sơn La năm 2023. Thông qua hội thi là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an Sơn La rèn sức, luyện tài, góp phần xây dựng, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND; rèn luyện thể chất, trình độ kỹ chiến thuật, thuần thục những kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí được trang bị để phục vụ công tác, chiến đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.