Clip: Hàng loạt ô tô, xe máy bị ngã lăn, trượt bánh trên đường lên Sa Pa, Ô Quý Hồ

Từ sáng nay, ngày 11/1, nhiệt độ một số nơi được đo: TP Lào Cai xuống mức 8,8 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 8,9 độ C; Sa Pa âm 0,8 độ C. Việc băng tuyết phủ dày đặc đã khiến nhiều tuyến đường lên Sa Pa, Ô Quý Hồ bị trơn trượt, nhiều ôtô trượt bánh, đâm vào vách núi.

Băng tuyết nguy hiểm khiến hàng loạt phương tiện trượt bánh trên đường lên Sa Pa, Ô Quý Hồ Băng tuyết nguy hiểm khiến hàng loạt phương tiện trượt bánh trên đường lên Sa Pa, Ô Quý Hồ (Nguồn: Báo Lào Cai) Nhiều người điều khiển xe máy bị ngã khi đi đường lên đèo Ô Quy Hồ Nhiều phương tiện như xe tải, xe bán tải đã gặp sự cố, trơn trượt, va vào vách đá. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng của Lào Cai và Lai Châu đã có mặt kịp thời để phân luồng, hướng dẫn và hỗ trợ các phương tiện. Việc băng tuyết rơi, mặt đường trơn trượt đã khiến cho việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai dự báo ngày và đêm 11/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng gây mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp so với ngày hôm trước.