Clip: Ngọc Trinh mồ hôi nhễ nhại, suýt ngất trước liên hoàn câu hỏi của MC

Clip: Ngọc Trinh phát choáng, mồ hôi nhễ nhại trước liên hoàn câu hỏi của MC

Sự kiện thời trang vừa diễn ra tại "đảo ngọc" Phú Quốc Fashion Voyage vào ngày 20/3 thu hút đông đảo sự chú ý của các ngôi sao nổi tiếng và giới mộ điệu. Xuất hiện trên thảm đỏ, Ngọc Trinh diện trên người thiết kế nửa kín nửa hở. Có thể nói, "nữ hoàng nội y" khiến ai nấy đều hồi hộp theo từng bước đi của cô. Bởi chỉ cần hớ hênh một chút, vòng 3 của bóng hồng sẽ dễ lộ rõ trước ống kính.

Thế nhưng đáng nói, Ngọc Trinh đã xém xỉu nên phải về giữa show thời trang vì bị say nắng và rát da do thời tiết nóng bức. Dù được BTC trang bị quạt, nón cho khách mời nhưng sức khoẻ không cho phép bóng hồng ngồi lâu hơn. Mới đây, 1 đoạn clip đang được truyền tay rộng rãi trên mạng xã hội đã ghi lại được khoảnh khắc Ngọc Trinh lộ rõ vẻ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại và thậm chí phải từ chối phỏng vấn vì... quá nóng. Ban đầu khi được MC hỏi về cảm xúc hiện tại, cô kiên trì trả lời. Nhưng sau khi nhận được liên hoàn câu hỏi từ MC, cô trở nên mệt mỏi và phải nói khéo: "Nhưng mà trời nóng quá em, nên là..." để từ chối tiếp tục phỏng vấn. Cách phản ứng đầy tự nhiên, dễ thương và thẳng thắn của bóng hồng khiến MC bật cười và netizen không khỏi thích thú. Có thể dễ dàng cảm thông được cho Ngọc Trinh trong tình huống này vì đây hoàn toàn là vì lý do sức khoẻ.

Chiều ngày 20/3, Ngọc Trinh bất ngờ bỏ về khi đang dự show thời trang tại Phú Quốc vì bị say nắng suýt ngất