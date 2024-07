Clip NÓNG 24h: Bạo loạn và chen lấn khiến trận chung kết Copa America bị hoãn 1 tiếng

Bạo loạn và chen lấn khiến trận chung kết Copa America bị hoãn 1 tiếng

Bạo loạn và chen lấn khiến trận chung kết Copa America bị hoãn 1 tiếng. Nguồn: Người Lao Động

Trận chung kết Copa America đã phải diễn ra muộn hơn 1 giờ so với thời gian dự kiến (7 giờ ngày 15/7). Màn đối đầu của Argentina và Colombia đã bị trì hoãn vì vấn đề an ninh khi khán giả hai đội cố gắng lẻn vào sân khi không có vé, một số va chạm cũng xảy ra ngoài sân đấu.

Màn hỗn loạn này cũng khiến người người hâm mộ của hai đội tuyển ngất xỉu, bật khóc ngoài sân. Thậm chí, một số người hâm mộ còn có những vết bầm tím do va chạm.

Ngoài ra, tuyển thủ Argentina Mac Allister cũng đã phải gác lại màn khởi động trước trận để hỗ trợ gia đình vào sân vận động trong tình cảnh hỗn loạn trước giờ ra sân.

Phải đến 8 giờ 15 phút, lễ khai màn trận chung kết giữa Argentina với Colombia mới diễn ra tại sân vận động Hard Rock.

Trận chung kết này, Argentina được mong chờ sẽ sánh ngang Tây Ban Nha khi lập cú đúp vô địch châu lục xen kẽ World Cup. Bên cạnh đó, Messi và đồng đội nếu thành công giành chức vô địch sẽ trở thành đội tuyển số 1 ở Copa America - vượt Uruguay đang có cùng 15 lần vô địch.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc. Nguồn: Báo Giao Thông

Chiều 14/7, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do xe ô tô mang BKS 30G-113.xx do anh N.H.A (SN 1986, trú tại Hà Nội) điều khiển bị nổ lốp trước bên phải dẫn tới mất lái đâm vào đuôi xe con mang BKS 30G-113.xx do anh N.H.P. (trú tại Hà Nội) làm tài xế, đang dừng đỗ trong làn khẩn cấp của cao tốc.

Vụ tai nạn khiến cả 2 ô tô hư hỏng nặng, lái xe cùng người nhà đi trên 2 xe chỉ bị thương nhẹ. Đến 18h cùng ngày, giao thông trên tuyến cao tốc đã thông suốt trở lại.

Trước đó vào khoảng 14h17 ngày 14/7, tại Km 44+400, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô, khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ách tắc trong nhiều giờ theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô con đang có dấu hiệu dừng đỗ ở làn khẩn cấp trên tuyến cao tốc thì bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ lưu thông cùng chiều tông trúng.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô con bị biến dạng, 2 người trên xe bị thương; xe ô tô 7 chỗ bẹp dúm phần đầu bên phải, xoay chắn ngang giữa làn 1 và làn 2 một chiều trên tuyến cao tốc.

Nhận được tin báo, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2, Cục CSGT đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Gia Lộc và Ban quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tiến hành đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

Đắk Lắk: Công an vào cuộc vụ chú rể đuổi đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông

Công an vào cuộc vụ chú rể đuổi đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông. Nguồn: Người Lao Động

Chiều 14/7, một lãnh đạo UBND phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp xác minh, xử lý vụ việc chú rể đánh tài xế xe ben sau va chạm giao thông. Theo lãnh đạo UBND phường Tân An, công an đã xác minh được danh tính 2 người liên quan vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, anh N.T.H. (28 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) - tài xế xe ben - cho biết anh đang ở bệnh viện điều trị chấn thương sau khi bị chú rể và một vài người trong đoàn rước dâu đuổi đánh.

"Trưa nay, tôi thấy choáng đầu nên vào bệnh viện khám. Bác sĩ thông báo tôi bị chấn thương vùng đầu, hàm mặt nên phải nhập viện điều trị. Công an phường Tân An đã đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh nơi tôi đang điều trị để lấy lời khai về vụ việc" - anh H. thông tin.

Trước đó vào sáng 13/7, giữa xe ben do anh H. điều khiển và xe rước dâu đã xảy ra va chạm giao thông nhẹ tại khu vực bùng binh Km 3 TP Buôn Ma Thuột.

Theo clip người dân cung cấp, sau va chạm, chú rể rời khỏi xe rước dâu, lao ra đường đuổi đánh tài xế xe ben tới tấp. Vụ việc đã gây náo loạn đường phố, ùn tắc giao thông. Sau khi được mọi người can ngăn, 2 bên rời khỏi hiện trường.

Hà Nội: Thanh niên đi xe máy tốc độ cao, lao thẳng vào gầm xe buýt

Thanh niên đi xe máy tốc độ cao, lao thẳng vào gầm xe buýt tại Hà Nội. Nguồn: Báo Giao Thông

Vào lúc 17h30 ngày 11/7, tại quốc lộ 2A đoạn qua huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe buýt.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe buýt đang dừng đón khách tại điểm dừng thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm lao thẳng vào đuôi xe với tốc độ cao. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy văng vào gầm xe buýt và mắc kẹt tại vị trí bánh xe.

Rất may, thanh niên đi xe máy chỉ bị thương nhẹ và không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được sơ cứu ban đầu, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.