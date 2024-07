Clip NÓNG 24h: Hình ảnh tay súng gục trên mái nhà sau khi ám sát cựu Tổng thống Donald Trump bất thành

Hình ảnh tay súng gục trên mái nhà sau khi ám sát cựu Tổng thống Donald Trump bất thành

Hình ảnh tay súng gục trên mái nhà sau khi ám sát cựu Tổng thống Donald Trump bất thành. Nguồn: New York Post

Ngày 13/7, khi ông Trump đang vận động tranh cử ở TP Butler, bang Pennsylvania, ông đã bị bắn sượt tai khiến tai ông chảy máu. Ngay sau đó, ông Trump được mật vụ hộ tống rời khỏi địa điểm tranh cử và vào một bệnh viện gần đó để điều trị.

Theo Hãng tin Bloomberg, cựu tổng thống Trump đã được xuất viện sau khi bị thương ở tai do đạn bắn. Không có thông tin và hình ảnh chi tiết khác trong bối cảnh an ninh được gấp rút thắt chặt.

Các nguồn tin thực thi pháp luật Mỹ nói, điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm là nam giới, khoảng 20 tuổi và là người ở Pennsylvania.

Tờ New York Post đưa tin chi tiết hơn, cho biết nghi phạm là Thomas Matthew Crooks, khoảng 20 tuổi, sống ở Bethel Park, Pennsylvania. Người đàn ông này cố thủ trên mái nhà của nhà máy sản xuất cách sân khấu hơn 100m.

Giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Đông, Hà Nội

Giải cứu ông lão 65 tuổi hoảng loạn, mắc kẹt trong đám cháy. Nguồn: Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân

Thông tin từ Công an quận Hà Đông, vào rạng sáng nay, lúc 2h11 ngày 14/7, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ đã nhận được tin báo xảy cháy tại nhà dân có địa chỉ tại số 73 TT12 - KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ Hà Đông đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 20 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng triển khai đội hình xuống hiện trường.

Tại thời điểm này, trong nhà có 4 người: 3 người dân tự thoát nạn qua ban công liên thông qua nhà hàng xóm.

Sau nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, Cảnh sát PCCC đã kịp thời giải cứu và đưa 1 người mắc kẹt tại tầng 4 ra ngoài an toàn. Người mắc kẹt là một người đàn ông 65 tuổi, là anh trai của chủ nhà. Do có bệnh nền, cơ thể yếu ớt, nên khi phát hiện, người đàn ông này đang trong tình trạng hoảng loạn và được đưa đi cấp cứu. Rất may, do cấp cứu kịp thời, người đàn ông này đã ổn định sức khỏe và đã được về nhà.

Phẫn nộ cảnh 2 xe ô tô dàn hàng ngang, chặn đường xe cứu thương trên cao tốc

Phẫn nộ cảnh 2 xe ô tô dàn hàng ngang, chặn đường xe cứu thương trên cao tốc. Nguồn: Gia đình xã hội

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh hai xe container dàn hàng ngang, chặn đường xe cứu thương trên cao tốc, khiến nhiều người xem không khỏi bức xúc, phẫn nộ.

Theo hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, thời điểm trên, mặc dù đường vắng, thế nhưng xe container mang BKS 29RM - 004.06 và 1 xe tải mang BKS 29H - 812.06 vẫn dàn hàng ngang, di chuyển từ từ, dù phía sau là 1 xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên gồm còi và bật đèn cảnh báo để xin nhường đường.

Đoạn video dù chỉ dài vài chục giây, thế nhưng theo người đăng tải cho biết, trước đó 2 ô tô trên đã cản đường chiếc xe cứu thương trên đoạn đường khá dài.

Qua tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 10/7, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 (đoạn qua TP Tam Điệp, Ninh Bình). Đoạn đường trong đoạn video cho phép lưu thông với tốc độ 90 km/h, nhưng 2 xe ô tô đều di chuyển chậm, "phớt lờ" tín hiệu của xe cứu thương.

Thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và đang vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo quy đinh.

Thanh niên bất ngờ trở về từ Hàn Quốc sau 4 năm, bà ngoại mừng mừng tủi tủi gây xúc động

Thanh niên bất ngờ trở về từ Hàn Quốc sau 4 năm, bà ngoại mừng mừng tủi tủi. Nguồn: Saostar



Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gây xúc động của một nam thanh niên sau 4 năm mới đoàn tụ gia đình.

Theo đó, nam thanh niên này đi du học bên Hàn Quốc đã 4 năm. Sau một thời gian dài, anh quyết định trở về quê hương thăm gia đình nhưng không báo trước để tạo bất ngờ.

Hôm nam thanh niên này trở về đúng lúc gia đình đang có tiệc hỷ nên rất đông khách. Anh bước vào chào mọi người rồi tiến đến gặp mẹ. Người mẹ lúc này đầy bất ngờ rồi ôm lấy con trai sau bao ngày mong nhớ.

Tiếp đó, anh được mẹ và các dì đưa vào trong phòng để gặp bà ngoại. Khi gặp lại cháu trai sau nhiều ngày xa cách, bà ngoại đầy vẻ bất ngờ rồi rưng rưng nước mắt vì xúc động. Hai bà cháu ôm lấy nhau, bà liên tục nắm tay, xoa đầu cậu cháu trai bé bỏng ngày nào.

Khoảnh khắc đoàn tụ của chàng thanh niên với những người thân yêu tại quê hương khiến bao người xúc động.